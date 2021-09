Botta e risposta sul mancato dibattito, Allegni: "Asioli fugge dal confronto"

Si accende a Bertinoro la campagna in vista delle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre. Motivo del contendere? L'invito caduto nel vuoto per un confronto pubblico lanciato da Gessica Allegni, candidata sindaco del centro-sinistra, a Barbara Asioli, candidata sindaco civica appoggiata dal centro destra.

"Barbara Asioli fugge dal confronto che si sarebbe dovuto svolgere in campo neutro e in un dibattito moderato da un giornalista locale, dando l’occasione ai cittadini di Bertinoro, visti i tempi di questa campagna elettorale così ridotta, di capire quali sono le proposte vere in campo, quali i programmi e quali le caratteristiche di chi si presenta per svolgere il ruolo di sindaca", spiega una nota della lista Insieme Per Bertinoro



“Credo sia un gesto di grande mancanza di rispetto, non nei miei confronti, ma nei confronti dei cittadini. Continuano, inoltre, i riferimenti a vicende amministrative che evidentemente non conosce, e sulle quali sarebbe più coraggioso e onesto confrontarsi di persona. La politica per me è da sempre una passione svolta con dedizione e impegno. E voglio mettere le mie competenze a servizio del mio comune e dei miei cittadini, per questo voglio che sappiano che non mi sottrarrò mai a nessun confronto, a nessuna considerazione anche critica, e che sono al servizio della mia comunità. Un impegno che richiede trasparenza, prima di tutto, compresa quella di metterci la faccia, invece di parlare solo a mezzo stampa. Continuerò a chiedere questo confronto perché non ho nulla da nascondere, né tanto meno nulla di cui vergognarmi. Io non scappo!” - conclude l’Allegni .