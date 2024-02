Campus, Costantini (Lega): "Forlì città universitaria, grandi opportunità per i giovani"

"Forlì è oggi una città sempre più capace di offrire interessanti opportunità ai giovani e lo sarà sempre di più. La Facoltà di medicina, la nuova vocazione dell'Hotel della Città, l'ampliamento dell'offerta culturale e il recupero dell'ex Monastero della Ripa sono risultati storici che aprono la strada a un nuovo sviluppo rivolto alle nuove generazioni”. Lo dice il consigliere comunale Andrea Costantini, responsabile Giovani della Lega.

''Se fino al 2019 le amministrazioni forlivesi hanno messo in campo poco o nulla in tema di servizi e opportunità per i giovani, in questi ultimi anni c’è stata una tangibile inversione di tendenza che noi della Lega abbiamo fortemente sostenuto - prosegue Costantini -. Penso in particolare all’insediamento della Facoltà di Medicina e al recupero dell'ex Monastero della Ripa vocato a diventare un luogo strategico culturale. Sono questi due dei gangli fondanti di un nuovo modo di vedere lo sviluppo della città, attrattiva e aperta all’insediamento di nuovi giovani residenti".

"Altro tassello fondamentale, a questo proposito, la rimodulazione della funzionalità dell'Hotel della città da adibire a studentato universitario e l’evoluzione di un Campus sempre più internazionale e all'avanguardia, arricchito dal nuovo parcheggio - conclude -. Un’opera che rientra in un piano più vasto di rifunzionalizzazione e riqualificazione dell’intera area a ridosso di viale Corridoni”.