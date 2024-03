Elezioni, altri tre giovani scommettono su "La Civica - Forlì Cambia": c'è anche la cantante Matilde Montanari

Hanno tra i 18 e i 24 anni, diversi percorsi di formazione e di vita ma l’entusiasmo e l'obiettivo è comune: mettersi in gioco per dare il proprio contributo alla crescita di Forlì. Si arricchisce di altri tre giovani la lista “La Civica Forlì cambia” che appoggia Gianluca Zattini alle prossime elezioni amministrative. Si tratta di Cesare Tassinari, Alessandro Landi e Matilde Montanari.

Tassinari, classe 2003, dopo aver frequentato il Liceo Classico Morgagni si è iscritto al corso di Scienze Politiche Sociali ed Internazionali dell’Università di Bologna dove frequenta il secondo anno. Cesare Tassinari oltre alla passione per la storia e la filosofia, è sportivo per hobby: ama la pallacanestro e appartiene al Gap ovvero Gruppo Arbitri e Ufficiali di campo di Forlì - Cesena e ad oggi arbitra nella categoria Divisione regionale 2. “L'idea di candidarmi a consigliere comunale della mia città è maturata negli ultimi mesi - spiega Tassinari -. Credo che la politica abbia bisogno di un ricambio generazionale coinvolgendo giovani volenterosi e appassionati. Penso sia giusto farsi conoscere dalla gente, non per quello che si dice, ma per quello che si desidera fare. Mi piacerebbe poter dare il mio contributo alla rielezione di Gian Luca Zattini come sindaco della nostra città dopo aver visto il buon lavoro svolto negli ultimi cinque anni. Vorrei impegnarmi su tutto ciò che la nostra amministrazione farà a livello culturale e sportivo che sono i due ambiti che da sempre prediligo. Noi giovani - ribadisce - rappresentiamo il futuro della nostra società e proprio per questo credo sia importante proporsi e non avere paura di osare”.

Viene dal mondo del volontariato parrocchiale Landi, 24enne che nonostante la giovane età lavora da tanti anni all’interno dei centri estivi ed educativi parrocchiali. Da 4 anni è tra i responsabili dell’oratorio di San Martino in Strada come educatore impegnato nelle attività di dopo scuola. “Fino dal tempo delle superiori - spiega Alessandro Landi - ho spesso sentito dire da chi allora era più grande di me, che in Italia e soprattutto a Forlì non c’è futuro per i giovani e che bisogna per forza andare all’ estero per farsi una vita una volta diplomati o laureati. Mi sono chiesto tante volte quale potesse essere la soluzione e nessuno mi ha mai dato una risposta soddisfacente forse anche perché, a volte, è più facile lamentarsi che agire. Con il sindaco Gian Luca Zattini ho percepito come sia aumentata l’attenzione rispetto le politiche giovanili e siano cambiate in meglio. Questo mi ha profondamente colpito e spinto ad appoggiare la lista”.

A chiudere il terzetto è la 18enne Matilde Montanari, nome noto nel panorama musicale cittadino e giovane promessa della musica italiana. “Ho deciso di candidarmi non solo perché ho tantissime idee e proposte soprattutto relativamente al mondo della musica e dei giovani, ambiti a me vicini – spiega la studentessa del liceo artistico e musicale Antonio Canova di Forlì - ma anche perché credo che impegnarsi in una lista civica, che è apartitica, sia bellissimo. In questo modo, infatti, si ha la possibilità di appoggiare un programma come quello di Zattini che ha dimostrato di aver fatto molto nel mandato che sta per concludersi migliorando in tanti modi la città. È molto importante per me valutare le idee e non il partito – sottolinea - e grazie a La Civica Forlì Cambia che appoggia Zattini questo è possibile farlo. Il programma si chiama “muoviamoci insieme” e io non vedo l'ora di appoggiarlo”.