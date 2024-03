"Case popolari, mantenere il criterio della residenzialità storica per l'assegnazione": continua la raccolta firme di Fratelli d'Italia

Fratelli d’Italia continua la raccolta firme per mantenere il criterio della residenzialità storica per l’assegnazione delle case popolari. Si potrà sottoscrivere la petizione sabato in piazza Saffi al banchetto allestito dal partito dalle 15:30 alle 18. Inoltre, è possibile firmare anche presso la sede di corso Diaz 23, nelle giornate di lunedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12.

“Stiamo incontrando tantissime persone che hanno apprezzato la nostra petizione per mantenere il criterio della residenzialità storica per l’assegnazione delle case popolari - commenta il coordinatore di Fratelli d’Italia Forlì, Vincenzo Bongiorno -. È una questione di buon senso, ed è preoccupante che una delibera del 18 dicembre scorso, della Giunta Regionale di centrosinistra guidata da Bonaccini punti alla rimozione di questo criterio".

"Sono tentativi che dimostrano una certa impostazione ideologica, che di certo non aiuta la vera integrazione - conclude Bongiorno -. Non si può penalizzare tante persone italiane che vivono a lavorano sul territorio da sempre, o chi è comunque residente da decenni”.