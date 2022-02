Castrocaro, nasce il circolo di Fratelli d’Italia Il neo-presidente Caponetto: “Al lavoro per le elezioni”

Fratelli d'Italia prosegue nel suo percorso di radicamento sul territorio con la costituzione del circolo di Castrocaro Terme e Terra del Sole. A guidarlo sarà il neopresidente Francesco Maria Caponetto, 35 anni, avvocato e una passione per la politica che sboccia negli anni dell’Università, con la militanza in Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale, e poi in Azione Universitaria. A Forlì è stato eletto nel 2009 nella Circoscrizione II per il Popolo della Libertà e poi l’anno successivo è eletto consigliere di facoltà a Giurisprudenza per la lista di Azione Universitaria. Ora, con l’adesione a Fratelli d’Italia, gli è stato affidato il compito di strutturare il circolo di Castrocaro Terme e Terra del Sole in un momento importante per la vita cittadina e amministrativa del comune forlivese.

“Questo per noi rappresenta un passo molto importante in vista delle elezioni comunali che si terranno nel corso del 2022 - spiega Alice Buonguerrieri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia - in quanto la costituzione del circolo permetterà ai tanti cittadini che ci supportano di avere un punto di riferimento diretto sul territorio. Rispetto a 5 anni fa la situazione non è per nulla migliorata nel Comune della Valle del Montone, motivo per cui, grazie alla fondamentale figura di Francesco e al gruppo già numeroso di persone che hanno aderito al Partito, daremo il nostro contributo di idee e cercheremo di raccogliere il più possibile suggerimenti per costruire un programma strutturato e lungimirante, mettendo in campo una campagna elettorale efficace e che possa essere capace di rilanciare l’intero territorio”.

“Accetto con onore e grande entusiasmo l'incarico, pur nella consapevolezza della grande responsabilità che ciò comporta - commenta Caponetto - Tanti cittadini si stanno avvicinando a Fratelli d’Italia, uniti nei valori e ispirati dalla credibilità del partito e dei suoi dirigenti. Il nostro obiettivo - rimarca il neo-presidente - è quello di coinvolgerli in ogni modo per poter realizzare una campagna elettorale vincente. Fratelli d’Italia – conclude Caponetto – vuole giocare un ruolo da protagonista e aggregante, per ridare a Castrocaro un’amministrazione capace di rispondere alle esigenze di cittadini e imprese”.