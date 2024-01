Centro storico, Costantini (Lega) replica a Europa Verde: "Hanno governato per anni lasciando problemi in eredità"

''La critica di Europa Verde nei confronti del centro storico è palesemente strumentale e ingenerosa in quanto sono i numeri, i dati reali a sottolineare quanto le luminarie in centro storico siano state vantaggiose per il centro, sia in termini di commercio che in termini di turismo". E' la replica nei confronti di Europa Verde da parte del consigliere comunale della Lega, Andrea Costantini che cita anche i dati di Forlì Mobilità Integrata, "chee evidenziano un raddoppio di ingressi di veicoli in centro, il che è un dato considerevole per comprendere l'aumento della fruizione del centro storico nel periodo natalizio, considerando che non sono censiti gli accessi dei pedoni''.

"Spiace - prosegue Costantini - che Europa Verde scarichi strumentalmente la colpa all'amministrazione di alcuni episodi in centro storico e che le attribuisca una responsabilità in tema di sicurezza dal momento che l'amministrazione comunale, in questi anni, ha messo in campo tutti gli strumenti in suo possesso servendosi del suo corpo di Polizia locale (potenziato in maniera significativa con investimenti rilevanti), ottenendo risultati importanti come il monitoraggio della stazione in alcuni orari, l'operazione case sicure e parchi sicuri, il controllo a tappeto in tutta l'area del centro garantendo una forma di presidio costante e preventiva volta a contrastare ogni forma di degrado così come l'installazione di centinaia di telecamere, che, dati alla mano, hanno prodotto risultati importanti".

"Questo attacco strumentale a 360 gradi di Europa Verde evidenzia quanto si cerchi perennemente il pretesto per fare propaganda, manchevole oltretutto dell'umiltà di riconoscere di non aver fatto nulla negli anni in cui è stata al governo del Comune di Forlì' - prosegue l'esponente della Lega - non è credibile nemmeno l'attacco in termini di arredo urbano, l'ennesimo argomento sul quale l'amministrazione si è trovata a dover mettere delle pezze generate dall'immobilismo del passato. E' tangibile il risultato ottenuto in termini di aiuole e per quel che concerne le alberature stagionali, oltretutto l'immagine del centro è stata notevolmente valorizzata dalla restaurazione dei lampioni e altresì dalla restaurazione dei tendoni del porticato, da anni logori e vetusti, finalmente restaurati in modo da fornire un'immagine più gradevole, più decorosa e più curata agli occhi di cittadini, visitatori e turisti. Da sottolineare che in primavera avverrà la rimozione delle pensiline in Piazza Saffi".

"Ma "l'asino casca" ancor più sul verde, sull'argomento principe di Mengozzi e Ronchi, dal momento che in Corso Diaz, nel punto in cui si lamenta la mancata piantumazione dell'albero, è presente una conduttura idrica che rende impossibile la piantumazione. Attacco sinonimo di un goffo tentativo di attribuire all'amministrazione di Forlì una mancanza di sensibilità che certamente non le appartiene, dal momento che con la riqualificazione di Viale della stazione ha previsto la piantumazione di tutte le fallanze dei lecci e lo stesso vale anche per Viale Risorgimento. Europa Verde, avendo avuto un posto in giunta in un passato non troppo lontano, avrebbe potuto intervenire su questioni che oggi è abile e celere nell'evidenziare. Questi attacchi scomposti e immotivati è evidente quanto lascino il tempo che trovano", conclude.