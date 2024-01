Centrodestra per Forlì si avvicina a Forza Italia e rinnova la fiducia al sindaco: "Allargare la coalizione"

Il gruppo comunale Centrodestra per Forlì ha rinnovato il patto di fedeltà politica al sindaco Gian Luca Zattini nel corso di una cena conviviale, in cui sono stati raccolti 675 euro da devolvere al Centro di aiuto alla vita di Forl,ì per sostenere le iniziative di assistenza alle madri in difficoltà. “Noi non abbiamo intrapreso la strada politica per averne un utile indebito, per farne una professione, noi dedichiamo alla politica le nostre idee e parte del nostro tempo per migliorare la società, nell'interesse del bene comune, per non lasciare indietro nessuno. La politica come servizio, non come una possibilità di carriera personale”: spiega Davide Minutillo, capogruppo di Centrodestra per Forlì, citando una delle massime di don Luigi Sturzo.

Hanno partecipato al convivio un centinaio di persone tra i simpatizzanti del progetto politico avviato da Davide Minutillo e sostenuto dai consiglieri comunali Marinella Portolani e Francesco Lasaponara. Presenti - oltre al sindaco Gian Luca Zattini – anche la deputata Rosaria Tassinari ed alcuni esponenti del direttivo comunale di Forza Italia, l'assessora al Welfare Barbara Rossi. Una presenza della massima esponente locale di Forza Italia che indica un avvicinamento tra questa formazione civica, nata ad inizio legislatura da una diatriba interna a Fratelli d'Italia, e i berlusconiani locali. Per Forza Italia presente anche l'assessore alla Mobilità e ambiente Giuseppe Petetta. Presenti anche Daniele La Bruna, fondatore della nuova Democrazia Cristiana a livello locale ed esponenti sindacali dell'Ugl.

Hanno illustrato il progetto della “Casa di accoglienza La tenda” gli esponenti del Centro di Aiuto alla Vita Angela Fabbri e Andrea Taddeo. La presidente della Consulta comunale delle associazioni delle famiglie Maria Cristina Terenzi ha presentato le proposte sulle politiche familiari. La serata è stata coordinata da Marinella Portolani ( allietata degli intermezzi di Sgabanaza, al secolo Pier Giuseppe Bertaccini) e Francesco Lasaponara.

Da un punto di vista politico i membri di 'Centrodestra per Forlì' si sono detti “sinceri e leali con il sindaco Zattini e pronti a sostenerlo nella sua ricandidatura per portare a termine il percorso intrapreso nell'amministrazione della città di Forlì, contro le intemperanze ideologiche della sinistra, contro le rendite di potere di chi aveva governato e immobilizzato la città per 50 anni ”: ha ribadito Minutillo. E da parte sua il sindaco ha confermato quanto già annunciato in altre occasioni: in vista delle elezioni comunali di giugno c'è la sua intenzione di “allargare la compagine”.