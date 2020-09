Confronto sul nuovo polo commerciale, Bentivogli (Lega): "Da Morgagni e Alemani atteggiamenti infantili"

Il confronto sul nuovo polo commerciale di via Bertini ospitato giovedì sera in Comune è stato "aperto, democratico e soprattutto chiarificatore alle tante domande, quasi venti, che hanno permesso al confronto di porsi in una posizione di ascolto, analisi e approfondimento". Così il consigliere comunale della Lega, Albert Bentivogli, che parla di "profonda, attenta e precisa spiegazione del vicesindaco Daniele Mezzacapo con tanto di slides su tutto il progetto che verrà discusso in consiglio comunale".

"Si sono tenuti diversi interventi tra cui associazioni di categoria ed esperti che hanno portato il dibattito su un piano di confronto democratico", aggiunge. Bentivogli si rivolge al capogruppo di Forlì & co, Federico Morgagni: "Se in un confronto aperto alla città ci sono cittadini che non la pensano come il gruppo che lui rappresenta non significa che ci sia dietro un gruppo si supporter organizzato, che tra l’altro applaudiva al termine degli interventi in modo composto ed educato, ma è semplicemente una gran parte della città che la pensa diversamente dal suo pensiero".

"Anzi proprio i capigruppo dell’opposizione Morgagni e del Partito democratico Soufian Hafi Alemani in tante occasioni durante la serata hanno tenuto atteggiamenti da ultras da stadio con urla, fischi e sfottò durante gli interventi da loro considerati superflui - continua -. Veri e propri atteggiamenti infantili. Mi dispiace per i capigruppo di sinistra ma i tempi della vera democrazia sono finalmente arrivati e capisco che abituarsi a confronti con opinioni diverse e aperte non sia facile per chi ha sempre governato senza nulla chiedere alla città e ai suoi abitanti. Cara opposizione di sinistra i tempi della “pro domo sua” sono terminati".