Congresso costituente per il nuovo Pd: proseguono le riunioni nei Circoli dem del forlivese

Si aggiornano le date delle Riunioni nel Circoli sul territorio per il voto ai candidati alla segreteria nazionale Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein, prima di arrivare all’appuntamento delle Primarie del 26 febbraio. Le riunioni degli iscritti e dei partecipanti al processo costituente vedranno la presentazione delle mozioni dei candidati e poi il voto, al quale possono partecipare coloro che, già iscritti per l’anno 2022, vorranno rinnovare per l’anno 2023 la loro iscrizione entro la data della riunione del proprio Circolo. Possono votare anche coloro i cui nominativi saranno presenti negli elenchi dei partecipanti al processo costituente, previa sottoscrizione di un impegno formale all’iscrizione al nuovo Partito Democratico all’avvio della campagna di tesseramento per l’anno 2023.

A Bertinoro l’appuntamento è per martedì alle 20.45, al Circolo Pd a Panighina (via Consolare 2563). Mercoledì, alle 20:30, si riuniscono i circoli Ospedaletto-Foro Boario e Forese alla Sala della Taverna Verde (via Somalia, 2 Forlì), nella stessa serata anche il Circolo Resistenza-F.lli Spazzoli dà appuntamento alle 18.30 nella sede di via Decio Raggi 24 a Forlì. Anche al Circolo di Villagrappa riunione mercoledì, alle 20, al Circolo Pescaccia in via Ossi 36 a Forlì. Nella serata di mercoledì si tiene anche la riunione a Vecchiazzano, alle 20, al Circolo Pd di via Castel Latino 51. Giovedì, alle 20, riunione al Circolo Arci di San Lorenzo in viale dell’Appenino 638. Appuntamento anche al Circolo Cervese, sempre giovedì alle 20, al Circolo Arci Villarotta in via Brasini 15 Forlì. Nella stessa serata riunione del Circolo Pd di Premilcuore alle 20 in piazza Caduti, 1 e del Circolo di Meldola, nella sede di via Roma 36.

Nel weekend si parte da sabato 11 con la riunione del Circolo Pd Ca’ Ossi, alle 10.30, al Bar Ca’ Ossi di via Don Minzoni 35. Il Circolo Centro Storico si riunisce, sempre sabato, alle 15 al Circolo Asioli in corso Garibaldi 280. Ancora sabato, riunione del Circolo Pd Castrocaro Terme e Terra del Sole, alle 9.30, nella sede di piazza Martelli 4, il Circolo Pd Predappio-Fiumana dà appuntamento alle 10 nella sede di via Gramsci, 5 (Predappio); il Circolo di Civitella-Cusercoli si riunisce alle 10 al Bar Il Giardino, via II Giugno, 20 (Civitella di Romagna). Riunione anche a Modigliana, nella stessa giornata, alle 15, per i Circoli di Tredozio e Modigliana, nella Sala Bernabei di piazza Matteotti. Appuntamento anche a per il Circolo di Galeata alle 17, nella sede di via Cenni, 1.

Domenica si riunisce il Circolo di San Martino in Strada, alle 9:30, nella sala delle vetrate della palestra di San Martino in Strada, in viale dell'Appennino, 496. Nella stessa mattinata appuntamento anche per il Circolo di Santa Sofia nella sala "Sandro Pertini", corte comunale di Santa Sofia. Ancora domenica riunione anche per il Circolo Pd di Forlimpopoli, alle 10, nella sala del Palazzo della Torre in Piazza Garibaldi