Convegno equo compenso, Morrone: "Al lavoro con Aiga a tutela professione forense"

“Il testo di legge sull’equo compenso non è un punto di arrivo ma un fondamentale punto di partenza per valorizzare le libere professioni. È una riforma attesa da tempo che nasce in particolare dalla richiesta di dignità professionale di giovani professionisti talentuosi con i quali mi sono confrontato a lungo”. Così il deputato della Lega Jacopo Morrone commenta il testo di legge di cui è firmatario congiuntamente alla premier Giorgia Meloni, a margine di un convegno al Tribunale di Ancona.

"Il testo di legge proposto dalla Lega - spiega - è stato presentato per la prima volta il 18 ottobre 2019, poi nuovamente depositato nella corrente legislatura e infine approvato il 12 aprile scorso. Esercitare la libera professione con l’obiettivo di rendere un buon servizio alla società è la priorità di gran parte dei professionisti. Questa norma aiuterà a far ripartire il settore e a scongiurare la cancellazione dagli albi professionali e la dismissione di tante attività di liberi professionisti, soprattutto giovani".

"Sarà mia premura coinvolgere Ordini, Collegi e Associazioni professionali per ragionare e garantire insieme la diretta e corretta applicabilità della norma - conclude -. Intendo ringraziare i vertici di Aiga, il presidente Francesco Perchinunno e il vice presidente Carlo Foglieni, per la proficua collaborazione. Insieme potremo continuare a tutelare i professionisti affrontando le nuove sfide che aspettano al mondo delle professioni".



Al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Ancona e da Aiga sono intervenuti Gianni Marasca, presidente Coa Ancona; Carlo Foglieni, vice presidente Aiga Nazionale; Carlo Maria Binni, componente Cda Cassa Forense; Mario Antonio Massimo Fusaro, consigliere Coa Ancona; e Simona Mengarelli, presidente Aiga Ancona.