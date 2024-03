Corteo a Roma in ricordo delle vittime innocenti di mafia: bus in partenza anche da Forlì

In occasione della ventinovesima Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti di mafia, l’associazione Libera organizza iniziative per ricordare le persone che hanno scelto di impegnarsi per contrastare il sistema mafioso e per mano della mafia hanno trovato la morte. Quell’impegno contro ogni forma di mafia viene portato avanti dalle centinaia di familiari che camminano con Libera e che ne costituiscono il nucleo più profondo, nella continua ricerca di verità e giustizia.

Anche quest'anno l'associazione "Libera" Forlì-Cesena e la Cgil Forlì Cesena hanno organizzato il viaggio in pullman per raggiungere la manifestazione in occasione della 29esima Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti di mafia; il corteo si terrà giovedì 21 marzo a Roma. Alle ore 8.30 concentramento corteo in Piazza dell’Esquilino; alle 9.00 partenza del corteo; alle 10.30 arrivo del corteo al Circo Massimo con interventi, lettura dei nomi delle vittime delle mafie dal palco (oltre 1000 nomi) e intervento conclusivo di Luigi Ciotti.

L’iniziativa prende il nome di “Roma città libera” è uno slogan che evoca il capolavoro del neorealismo “Roma città aperta”: un’opera d’arte che parla di resistenza e della lotta per la libertà. Per raggiungere il corteo partiranno pullman anche dalla provincia Forlì-Cesena: alle 3.40 da Forlì con ritrovo alla Fiera in Via Punta di Ferro e alle 4 da Cesena con ritrovo nel parcheggio della zona Ippodromo. Prenotazioni al numero di telefono 0547 642111