Da 9 mesi senza telefono, ma con la bolletta da pagare. "Rinnoviamo Forlì" sollecita il Comune

Un invito a Tim "a stralciare le bollette" agli abitanti di Poggio, Durazzanino e Malmissole senza telefono dal 16 maggio scorso, giorno della tragica alluvione. La firma è della lista civica a sostegno di Graziano Rinaldini "Rinnoviamo Forlì". "A distanza di mesi dagli eventi alluvionali che hanno colpito il nostro territorio, troppi sono i suoi effetti ancora trascurati dall’amministrazione comunale - osserva il portavoce Michele Fiumi -. Nell’era del digitale non è accettabile che interi quartieri risultino scollegati dall’infrastruttura delle telecomunicazioni. A questo si aggiunge l’insopportabile beffa dei solleciti inviati a cittadini e imprese dagli operatori telefonici per il pagamento di un servizio che non possono fruire".

"Rinnoviamo Forlì", prosegue, "crede nello sviluppo della città intelligente e digitalizzata, sviluppo che non potrà avvenire lasciando indietro le comunità periferiche. Si invita pertanto Tim a stralciare le bollette, non avendo in alcun modo garantito il servizio, e ad agire prontamente per il risanamento della Centrale di Borgo Sisa. Il Comune non può restare a guardare nascondendosi dietro la responsabilità di Tim, ma si impegni a premere sull’operatore di telecomunicazioni per finanziare in via straordinaria il risanamento dell’infrastruttura, quanto mai strategica per il territorio. Non possiamo neppure immaginare cosa potrebbe accadere in situazioni di emergenza, laddove la connessione telefonica e internet non fosse restaurata. È ora di ascoltare i cittadini e rispondere alla loro, proverbiale in questo caso, chiamata".