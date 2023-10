"Dall'alluvione alla ricostruzione": approfondimento e riflessione sui temi per la ripartenza

Mercoledì alle 20.30 presso la sala del Consiglio provinciale di Forlì Cesena (piazza Morgagni 9, Forlì), l’Associazione “Idee per la sinistra” promuove un’iniziativa per approfondire e riflettere sui temi cruciali per la ripartenza e ricostruzione post-alluvione, dalla messa in sicurezza del territorio sotto il profilo idrogeologico, alle misure a mitigazione degli effetti del mutamento climatico, alle nuove riflessioni sui temi dell'urbanistica e delle infrastrutture. L’evento vedrà la partecipazione e l’intervento di esperti di meteorologia e mutamenti climatici, dei sindaci di Cesena, Forlì, Ravenna e Modigliana e dell'assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammi, oltre alla proiezione di un contributo video della Vice-presidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo. L'iniziativa è promossa dall'Associazione "Idee per la sinistra", fondata lo scorso dicembre da un centinaio di cittadini provenienti da tutte le parti della Romagna, "desiderosi di dare un contributo alla costruzione di luoghi e spazi di confronto nei quali misurarsi sui problemi reali delle persone e dei nostri territori, attraverso un metodo aperto e partecipativo", spiegazione Alice Casadei e Federico Morgagni, coordinatori associazione "Idee per la sinistra".