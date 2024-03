Daniela Gimelli, Raffaele Acri, Albertina Zuccherelli e Andrea Gramellini: per "Forlì Cambia" quattro candidati dai comitati di quartiere

"La Civica - Forlì cambia”, lista a sostegno del candidato sindaco Gian Luca Zattini, ufficializza nello schieramento Daniela Gimelli, Raffaele Acri, Albertina Zuccherelli e Andrea Gramellini. Cresciuta in una famiglia di commercianti respirando il clima del centro cittadino, Daniela Gimelli lavora nelle farmacie comunali nelle quali ha potuto realizzare alcuni progetti di carattere sociale. “Da sempre rivolgo particolare attenzione al centro storico - spiega -, nel quale abito e per il quale mi impegno attraverso il comitato di quartiere. Insieme ad associazioni di volontariato, abbiamo dato vita ad un progetto dedicato agli anziani per dare loro modo di svolgere attività motorie e di socialità. Ho particolarmente a cuore questa iniziativa che desidererei potenziare per rendere sempre più agevole la vita dei pensionati e delle loro famiglie. Il motivo per cui mi candido è dunque molto “pratico”: proseguire nelle tante opere che il nostro sindaco ha messo in campo e dare forma alle nuove idee e ancora più risalto a tutte le potenzialità che la nostra città offre”.

Stessa passione accomuna Raffaele Acri, ex appartenente alle Forze armate e vice coordinatore di quartiere Resistenza. “Ritengo che l’adesione al progetto della Lista Civica possa essere la naturale prosecuzione dell’impegno profuso per il quartiere -spiega -, laddove consenta una relazione con le esigenze ed istanze dei cittadini residenti, scevra da ogni schermatura, rendendo un genuino rapporto con la politica che apporta un valore aggiunto necessario ad un equilibrio di una coalizione. La Lista Civica raccoglie ed esprime il riflesso di tutte le realtà della cittadinanza con una rappresentanza variegata nella quale ogni categoria dei cittadini può trovare il suo riferimento con il quale rapportarsi con un approccio amicale, sicuro di essere compreso”.

Albertina Zuccherelli, da molti anni volontaria della Croce rossa e vice coordinatore di quartiere Romiti, ha vissuto in prima persona il dramma dell’alluvione che non le ha risparmiato né casa né lavoro. ”Conosco il territorio dei Romiti perché ci sono cresciuta frequentando le scuole del plesso e l'oratorio a tutto tondo - spiega - e qui ho anche un salone di acconciature. La motivazione che mi ha spinto ad aderire alla Civica con il supporto della mia famiglia, è per fare qualcosa per la mia città. Dopo 4 mandati come consigliere di comitato di quartiere e ora come vice, se posso contribuire con le mie esperienze ne sono felice. Sia la mia abitazione che il mio negozio sono stati alluvionati ma non ho mai avuto dubbi sulla nostra amministrazione o timore di essere abbandonati”.

Dopo molti anni di lavoro in diverse città romagnola come consulente finanziario di un istituto bancario, Andrea Gramellini è tornato a lavorare a Forlì dove è nato e da sempre vive assieme alla sua famiglia. "Ho subito cercato di mettermi a disposizione - spiega Gramellini - e l’ho fatto entrando a far parte del comitato quartiere Spazzoli - Campo di Marte Benefattori e in seguito come segretario del comitato territoriale di quartiere “Spazzoli - Musicisti - Ronco- Bussecchio”. È stato un primo passo per mettersi al servizio della città dopo tanti anni che ero fuori”. Già dalle passate elezioni si è avvicinato al mondo della Civica tanto che il naturale passo successivo è stato quello di scendere in campo per proseguire in maniera ancora più forte l’impegno intrapreso all’interno del quartiere. “ Sono consulente finanziario e ho certo numero di clienti con i quali negli anni ho acquisito uno stretto legame di fiducia - spiega-. Mi piacerebbe avere la stessa fiducia da parte dei cittadini che avranno voglia esprimerla attraverso il mio nome all’interno delle urne elettorali”.