Decreto Lavoro, la deputata Tassinari (Forza Italia): "Più risorse a famiglie e sostegno a consumi"

"Questo decreto non ha la pretesa di rinnovare il “lavoro” ma è l’inizio di un percorso di aggiornamento del settore in base all’evoluzione della società. In un momento anche economicamente difficile a causa dell'inflazione abbiamo la necessità di dare più risorse, più ricchezza alle nostre famiglie e sostenere i consumi. Il decreto lavoro ha puntato su questi due aspetti fondamentali”. Così la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, durante la dichiarazione di voto alla Camera sulla fiducia posta dal governo sul Dl Lavoro.

“Abbiamo introdotto l'assegno di inclusione – ha proseguito - che va a sostituire il famigerato reddito di cittadinanza, e abbiamo continuato a seguire la strada della riduzione del cuneo fiscale, tagliandolo ulteriormente di 7 punti percentuali, anche per quei redditi fino a 35.000 euro. Dopodiché, abbiamo introdotto disposizioni per facilitare il lavoro temporaneo nei settori in cui la richiesta ha più difficoltà ad incontrare la domanda. Forza Italia ha sempre avuto una posizione a favore di una rimodulazione del reddito di cittadinanza”, “perché abbiamo sempre sostenuto che il sostegno alle fasce più deboli con reddito più basso delle famiglie andasse sempre sostenuto. Quindi, il Governo oggi va in quella direzione".

"Anche la battaglia sul cuneo fiscale ci appartiene da sempre e ora più che mai, per incrementare il reddito reale delle famiglie e limitare soprattutto la rincorsa tra salari e prezzi. Per l'assunzione di giovani under trenta sono previsti sgravi contributivi fino al 60 per cento della retribuzione. Il mondo del lavoro è la locomotiva di un Paese che vuole avanzare, non è uno strumento di mortificazione come ho sentito dire in questa Aula”, ha concluso, dichiarando il voto favorevole di Forza Italia.