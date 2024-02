Dopo Massimo Viroli anche Daniele Avolio lascia 'Indipendenza': "Sofferta decisione, motivi personali"

Daniele Avolio ha rassegnato le dimissioni da segretario regionale del neonato Movimento Indipendenza, formazione politica di destra fondata da Gianni Alemanno. Pochi giorni fa era stato Massimo Viroli, ex esponente di Forza Italia, ad annunciare l'uscita di scena da “Indipendenza”. Avolio ha anche chiesto la revoca della nomina a consigliere della Direzione Nazionale. "Ringrazio Alemanno per la fiducia e la stima riposta in me nella fase di costruzione di questo nuovo soggetto politico", aggiunge Avolio, spiegando che "i motivi che mi hanno portato a questa sofferta decisione sono di carattere personale e familiare".

"Se ci saranno le condizioni continuerò a lavorare per la costruzione di un futuro migliore per i nostri figli e le future generazioni con il Movimento Indipendenza o qualsiasi altro soggetto politico che abbia a cuore la difesa dei più deboli, dell’ambiente, della famiglia e delle nostre tradizioni che sono il seme della rinascita di ogni società lungimirante - prosegue -. Ma che sia soprattutto contro ogni guerra e i soprusi perpetrati dallo Stato con gli obblighi vaccinali".