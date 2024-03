Elezioni, la Lega è con Zattini: "Il modello Forlì ha portato aria fresca, da replicare anche in Regione"

“Siamo stati sinceri e onesti in questi 5 anni, non abbiamo mai fatto mancare a questa giunta numeri e sostegno: Zattini era ed è tuttora il candidato migliore”: è il bilancio sintetico di Jacopo Morrone, deputato e segretario della Lega Romagna, che con una conferenza stampa rinnova ufficialmente il suo appoggio alla ricandidatura del sindaco uscente Gian Luca Zattini. Presentata anche la coordinatrice della campagna elettorale, l'imprenditrice Simona Buda, che è anche presidente di Alea Ambiente, la quale si pone l'obiettivo di “far innamorare ancora una volta i cittadini” della compagine di centro-destra.

Alla Lega, che ha espresso il gruppo consigliare di maggioranza più numeroso in Consiglio comunale è andato l'onore e l'onere di dover garantire stabilità a Zattini nel mandato ora in conclusione. “Siamo il partito più votato nel 2019 e contiamo di esserlo anche quest'anno, grazie alla fiducia che tanti cittadini ripongono nei nostri candidati che hanno operato in giunta e in consiglio”. I sondaggi dicono che sarà difficile il bis come primo partito della coalizione, con Fratelli d'Italia che viaggia col vento in poppa, ma “l'importante è ampliare il consenso a Zattini e non le percentuali tra di noi”, sempre Morrone.

Il segretario del Carroccio romagnolo va quindi indietro con la memoria a quando “7 anni e mezzo fa chiesi per la prima volta la disponibilità di Zattini, che dopo aver espugnato uno dei Comuni più rossi della provincia, Meldola, doveva replicare nel capoluogo”. E prosegue: “Il sogno è diventato realtà, ma perché ha camminato sulle gambe di donne e uomini che ci hanno creduto, riuscendo a portare aria fresca su un'amministrazione comunale ormai formata da persone che tenevano quel ruolo come un posto fisso”. E sempre per Morrone “il modello Forlì potrà diventare un modello nel 2025 alle elezioni per la Regione, anche lì c'è bisogno di aria fresca”.

Gli fa eco Zattini stesso che spiega che con la Lega “mi sento a casa” e riconosce a Morrone “eterna riconoscenza per avermi sostenuto quando non tutti erano d'accordo”, mentre il gruppo consigliare della Lega “ha dato coesione all'amministrazione” e i due assessori in quota leghista, il vicesindaco Daniele Mezzacapo e l'assessora Andrea Cintorino “sono state colonne dell'amministrazione, con deleghe difficili su cui hanno portato a casa dei risultati”. Per questo la Lega, per bocca di Morrone, conferma che la lista elettorale confermerà tutta la squadra uscente di consiglieri comunali e assessori.

Morrone elenca poi quelli che, a parere della Lega, sono i maggiori successi dell'amministrazione, come l'acquisizione dell'Ex Eridania, il rifacimento di corso della Repubblica e di viale della Libertà, la partenza del recupero del monastero della Ripa, “la riqualificazione del mercato coperto e di tanti luoghi dimenticati dalla sinistra”. Ed ancora: gli allestimenti di Natale e la vicinanza ai quartieri. Zattini aggiunge anche la gestione dei fondi del Pnrr, “dove coi tempi stretti imposti dal piano un'interruzione anche di una settimana potrebbe essere mortale per progetti da realizzare con un treno che non passerà più”.

Infine un focus sull'alluvione. Sempre Gian Luca Zattini: “Passato un po' di tempo, emerge un punto di vista diverso, per cui il Comune ha fatto tutto quello che poteva e se vogliamo proprio addossare delle responsabilità, queste sono tutte della Regione. E si è vista la differenza rispetto a quanto successo di recente in regioni efficienti, come il Veneto, dove si sono fatti i lavori per le casse di espansione che hanno sempre fatto i nostri nonni. Il Governo, checché se ne dica, po ha fatto molto: in nessuna calamità i ristori sono arrivati a coprire i beni mobili in questa misura, che è poi stato il danno maggiore dei nostri cittadini, dalla macchina agli elettrodomestici, al mobilio”.