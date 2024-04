Elezioni, tutti i candidati del Pd: "Civici presenti in tutto il centrosinistra, noi non abbiamo imbarazzo per le liste alleate"

E’ stata presentata sabato mattina la lista dei candidati al consiglio comunale per il Partito Democratico, a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini. “Una lista eterogenea per competenze, esperienze e professionalità, composta da 32 persone, 18 donne e 14 uomini, che vanno dai 24 ai 71 anni”, così l'ha presentata Michele Valli, 27 anni, imprenditore e segretario comunale del Pd Forlì, che sarà anche il capolista dei dem. La lista, per Valli, è espressione di “inclusione, cambiamento e coinvolgimento del mondo civico”.

La segretaria territoriale Gessica Allegni rivendica quindi “il voto all'unanimità in assemblea comunale, dal congresso non c'è stata una scelta che non esprimesse la massima unità”. E quindi una frecciatina al sindaco Gian Luca Zattini, che ha formato una propria lista civica anche con nomi noti in città: “A differenza sua, noi non proviamo imbarazzo nei confronti delle altre liste alleate. Noi siamo orgogliosi di quello che siamo e il civismo contamina tutte le liste del centrosinistra”. Partendo dallo stesso candidato sindaco Graziano Rinaldini che, per Allegni, “nel suo passato ha avuto più esperienza civica e professionale, ma non ha mai però ritenuto di dover nascondere la sua appartenenza politica”. Lista civica personale? “Non mi serve – aggiunge Rinaldini – Le liste del Pd e quelle che presenteremo hanno una composizione molto ricca e rappresentativa della società”.

Allegni elenca quindi le priorità di un futuro programma del centro-sinistra: dai temi femminili “contro un'amministrazione comunale che mette in continua discussione le conquiste fatte dalle donne”, fino al lavoro, la sicurezza sul lavoro e all'ambiente, “dando rappresentanza a un mondo che si è battuto contro la cementificazione folle della città". Ed aggiunge: “Andremo porta a porta, campanello per campanello, nei luoghi di lavoro e di incontro delle persone, parlando direttamente e guardando negli occhi gli elettori, accettando anche le loro critiche ma con la schiena dritta e la testa alta”.

Per Rinaldini “le prossime elezioni saranno determinanti per cambiare paradigma, siamo stanchi di annunci di interventi che poi non vengono fatti, come la rotonda in viale Italia o l'appalto al Palafiera che non parte”. Per Rinaldini bisogna porre uno stop agli appalti al massimo ribasso e introdurre “il salario minimo nelle gare di appalto”. La Forlì di Rinaldini vuole essere “una città europea, attenta ai diritti sociali e civili, che vede nel campus universitario un grande valore, che garantisca agli anziani qualità della vita e sostegno ai fragili, mentre a Forlì sono raddoppiati i senza fissa dimora e il 40% di chi fruisce dell'emporio Caritas sono famiglie forlivesi”.

Il candidato sindaco batte molto anche sui temi dell'alluvione puntando il dito “sugli allarmi che sono partiti più tardi rispetto alle altre città, dove i vigili erano presenti in strada coi megafoni fin dalla mattina”, ed ora su “un sistema Sfinge inqualificabile per le procedure volute dal Governo, frutto di una procedura burocratica militare, tanto che i tre funzionari dedicati in Comune ricevono solo i tecnici e non i cittadini”. Sul punto Rinaldini promette anche l'istituzione di un assessorato alla Ricostruzione. “Al Parco Urbano c'è una montagna enorme di fango e dobbiamo ancora capire come sia possibile che ci dicano che non è pericolosa”, aggiunge chiedendo lumi sulla contaminazione di tali fanghi dagli inquinanti.

La lista dei candidati Pd

Oltre al capolista Valli compongono la lista Maria Angela Basini, 52, impiegata contabile; Giovanni Bucci, 60, imprenditore nel settore complementi d’arredo; Andrea Canali, 34, ingegnere ambientale progettista impianti fognatura e depurazione; Flavia Cattani, 49 anni, funzionaria area internazionale Università di Bologna e segretaria Circolo PD Centro Storico; Carla Cecchi, 52, imprenditrice agricola e segretaria del Circolo Pd Romiti; Elisabetta Centolani, 58, insegnante al nido, impegnata nel mondo sportivo; Lucia Condò, 47 anni, libera professionista, esperta di comunicazione; Sara Conficconi, 43, mediatrice familiare e segretaria del Circolo Pd Forese; Claudia Fiore, 60, funzionaria pubblica, segretaria Circolo PD Resistenza – F.lli Spazzoli; Massimo Freschi, 56 anni, impiegato operativo settore trasporti; Alessandro Gasperini, 34, ingegnere, coordinatore Quartiere Pianta-Ospedaletto-Coriano; Laura Giannelli, 46, insegnante scuola dell’infanzia, pedagogista e segretaria del Circolo Pd Ospedaletto-Foro Boario; Elisa Enrica Guidi, 57 anni, operaia di catena metalmeccanica; Riccardo Helg, 43, docente di materie letterarie e dottore di ricerca in archeologia.

Ed ancora: Graziella Leccese, 61, commerciante in pensione e componente del Comitato di quartiere Romiti; Giulio Marabini, 50, avvocato civilista, amministrativista ed immigrazionista; Elisa Massa, 50, insegnante libera professionista, segretaria Circolo PD Cava-Villanova e consigliera comunale; Federico Morgagni, 30, funzionario Legacoop settore agricolo e agroalimentare e consigliere comunale; Dalila Nervegna, 25, laureanda in Sociologia e ricerca sociale e studentessa di Risorse umane e impresa nell’era digitale; Loretta Poggi, 66, funzionaria pubblica in pensione, coordinatrice Quartiere San Benedetto; Edoardo Polidori detto Edo, 71 anni, medico pensionato e docente di Paradigmi delle dipendenze all’Università di Bologna, già direttore Sert Forlì-Rimini, Samanta Servadei, 54 anni, consulente di viaggio, coordinatrice Quartiere Ronco, Lucia Sottoriva, 66, quadro società partecipata Livia Tellus.

Chiudono Cecilia Spazzoli, 24, studentessa universitaria in Sociologia e ricerca sociale, vicepresidente della Sezione mazziniana Forlì “Giordano Bruno”; Gianluca Tetto, 28 anni, assistente amministrativo e studente universitario; Maria Teresa Vaccari, 60, funzionaria pubblica informatica; Marco Valentini, 56 anni, avvocato e segretario Circolo Pd Vecchiazzano-San Lorenzo; Lodovico Zanetti, detto Vico, 61, pubblicitario; Matteo Zattoni, 43, docente, scrittore e consigliere comunale; Moreno Zoli, 56 anni, addetto alla logistica, poeta e scrittore; Marie Line Zucchiatti, 59, docente di Lingua francese presso il Dipartimento di Interpretazione e traduzione, Università di Bologna, Campus di Forlì.