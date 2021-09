Elezioni a Bertinoro, Allegni: "Potenziare e sviluppare il Ceub e il Museo Interreligioso"

"Intendo portare tutta la Commissione cultura del Senato in visita istituzionale già ad ottobre affinché tutti i colleghi possano prendere visione diretta della straordinarietà del Ceub e del Museo Interreligioso per sostenerne concretamente crescita e potenziamento". Con questa promessa si è chiuso giovedì l'incontro al Centro Residenziale Universitario Bertinoro con il senatore Riccardo Nencini, presidente della Commissione istruzione, beni culturali, spettacolo e sport del Senato con il candidato sindaco di Bertinoro Gessica Allegni, i dirigenti del Ceub, l'insegnante di musica Ivan Bratti, l'assessore alla Cultura Sara Londrillo e il consigliere comunale Wilma Giorgetti, che hanno poi accompagnato il senatore nella visita al Museo interreligioso.

L'incontro si è incentrato sui temi della cultura, università e scuola, concentrandosi sullo sviluppo del Ceub quale punto di riferimento per l'alta formazione in ambito socio sanitario in sinergia con la facoltà di medicina, sul rendere il Museo Interreligioso luogo internazionale del dialogo tra culture e religioni, sul dare una nuova anima alla Festa dell' Ospitalità, sul realizzare al Ceub la nuova sede della Biblioteca Comunale e sul dedicare una stagione teatrale ad Ermete Novelli. "Questo è il programma che, con la mia squadra, siamo fiduciosi di concretizzare insiema a chi deciderà di compiere una scelta d'amore per Bertinoro", ha dichiarato Allegni a chiusura dell'intervento, mentre il senatore Nencini ha concluso dichiarando che "si tratta di strutture di cui va esaltata l'unicità nel territorio nazionale e al loro potenziamento e sviluppo potranno essere destinate risorse del Pnrr proprio per questa loro caratteristica di essere un unicum di grande interesse.