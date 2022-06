Elezioni a Castrocaro, Di Maio sostiene il bis di Tonellato: "Abbiamo voluto la sua ricandidatura"

Prosegue l'impegno del deputato Marco Di Maio a sostegno della candidata a sindaco Marianna Tonellato, riaffermato mercoledì nel corso di un incontro a Castrocaro Terme e Terra del Sole con la candidata a sindaco, alcuni esponenti della lista e cittadini. "Per primi abbiamo voluto la ricandidatura di Marianna - ricorda Di Maio - e ribadiamo il nostro impegno anche in questi ultimi giorni che precedono il voto, facendo appello a tutti i cittadini che hanno a cuore la cura della comunità prima ancora che le dinamiche dei partiti. Perchè la campagna elettorale di Marianna e il suo stile amministrativo pragmatico e di sostanza, sono la risposta migliore a chi essendo prive di idee ha bisogno di parlare male degli altri per far parlare di sé".

"Il vasto potenziale di questo territorio - prosegue Di Maio - ha bisogno di competenze e continuità, di conoscenza del territorio e di persone che vivono la comunità ogni giorno; ci sono sfide importanti di fronte, come il potenziamento e il sostegno al compendio termale, la riqualificazione dell'offerta turistica, il grande progetto della Casa della salute, la candidatura Unesco, la valorizzazione del vasto patrimonio architettonico e culturale. Chi dipinge questa realtà come un territorio degradato e senza prospettive evidentemente non lo conosce o non ci vive".