Elezioni a Castrocaro, turismo e attività produttive: l'Agenda 2027 di Marianna Tonellato

L'assessore Regionale Andrea Corsini è stato ospite della lista "Insieme per Crescere" a sostegno del candidato sindaco Marianna Tonellato. Un'occasione per ricordare le attività svolte dall'amministrazione comunale in favore delle attività produttive e del turismo, e soprattutto per parlare dei punti programmatici dell'Agenda 2027. "I contributi che abbiamo previsto per le nuove attività produttive al dettaglio nell'ultimo triennio (1000euro a fondo perduto più 2 anni di tassa rifiuti fissa pagata) ha avuto come conseguenza l'apertura di nuovi negozi e, per fortuna, nessuna chiusura, ma solo alcuni cambi di gestione - ha ricordato Tonellato -. Malgrado la pandemia ci riteniamo soddisfatti, non avendo avuto vetrine oscurate come in altri Comuni".

"Per questo credo che questo sostegno andrà quindi confermato, ma non ci fermiamo qui - ha proseguito -. Abbiamo previsto un progetto di sgravi fiscali (Tassa sui rifiuti e Imu) di rivitalizzazione dei due centri storici; questo progetto è stato inserito nel piano performance dell'ufficio tributi per il 2022, e servirà come punto di partenza per andare a costruire il bando dedicato ad operatori economici che propongono idee per il riuso temporaneo e la riqualificazione con attività che risultino supportare la riattivazione di spazi inutilizzati, sfitti o degradati. O altrimenti per poter usufruire a costo zero di tali spazi per iniziative artistiche, attività commerciali temporanee ed esposizioni".

"E' necessario promuovere idee per il riuso e la riqualificazione per supportare la riattivazione di spazi inutilizzati, sfitti o degradati che si trovano in alcune vie tra le più belle del nostro comune", ha aggiunto. Fra i punti del programma, ha proseguito, "c'è anche quello di rivedere il Mercato Contadino della Domenica, già bello e frequentato particolarmente da avventori provenienti da Forlì, Faenza e Ravenna, ma che va implementato e reso più moderno per incentivare ancora di più la presenza domenicale, che è un punto forte del nostro Comune, poiché la domenica i negozi sono chiusi ovunque, mentre a Castrocaro tutti sono aperti, e le attività commerciali possono risentire positivamente di un mercato che non sia solo contadino ma aperto anche a street food, produttori locali ed artigianali, che colorino le domeniche dei turisti e dei passanti".

E ancora: "Quest'anno abbiamo sostenuto i costi destinati alla Tosap fino al 31 dicembre mantenendo gli ampliamenti ottenuti durante l'emergenza covid gratuitamente; abbiamo previsto contributi per l’adeguamento dei dehors previsto dal nuovo regolamento per il decoro urbano e disciplina dehors; sostenendo i costi che gravano sulle imprese o sui soggetti gestori di strutture ricettive gestite in forma non imprenditoriale. Abbiamo riqualificato e potenziato l’offerta esistente delle fiere e dei mercati, al fine di migliorarne l’appetibilità per l’utenza e di conseguenza per gli operatori commerciali, tramite la disposizione dei posteggi occupati (miglioramento estetico); la messa a bando dei posteggi liberi (implementazione presenze), oltre che il trasferimento in altra location della Fiera di San Rocco che si svolge nel mese di agosto (da trasferirsi sul viale, all’ombra)".

Ha poi concluso: "Nel prossimo mandato andrà proseguito il lavoro di sostegno al commercio e snellimento della burocrazia per gli eventi e per le associazioni, già portato avanti anche grazie alla collaborazione del ‘Castrumcari’; andrà poi creato un albo delle attività produttive e artigianali, in ottica di favorire l'economia circolare e lo sviluppo in rete delle eccellenze locali".