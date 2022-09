Elezioni, ambiente e cambiamenti climatici: incontro del Movimento 5 Stelle col senatore Croatti

"Quale pianeta per il futuro dei nostri giovani". Lunedì alle 21, nella Sala del consiglio comunale di Forlì, si terrà l’incontro pubblico organizzato dal Movimento 5 Stelle sul tema dell’ambiente e dei cambiamenti climatici. Al dibattito parteciperanno la professoressa di Chimica all’Università di Bologna Margherita Venturi, l’astrofisico Cristiano Fanelli e il senatore pentastellato Marco Croatti, in lista per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. "Sarà l’occasione per parlare di ambiente e che tipo di futuro vogliamo per i nostri giovani, di temi e proposte del MoVimento 5 Stelle per la transizione ecologica e il contrasto al cambiamento climatico", viene spiegato.