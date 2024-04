Elezioni, Andrea Ravaldini corre per Fratelli d'Italia. "Lo sport è un elemento fondamentale per la crescita umana"

Cestista in età giovanile, appassionato ciclista poi. Una vita da sportivo, sul parquet, sulle strade e poi con i ragazzi, ai quali cerca di trasmettere l’amore per lo sport, come allenatore e anche come educatore del Convitto dell'Istituto Salesiano di Forlì, sua attuale professione. Andrea Ravaldini, 45 anni, sarà candidato con Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative dell’8-9 giugno, sostenendo la conferma del sindaco Gian Luca Zattini.

Ravaldini , presidente uscente dell’Associazione culturale Guido da Montefeltro, in passato ha collaborato e animato la Pastorale Giovanile della Diocesi di Forlì e Bertinoro e ha collaborato con tanti Comuni nella realizzazione di corsi di animazione. Il basket è una sua passione: ha giocato nelle giovanili della Fulgor Pallacanestro Forlì, diventando poi nel 2000 Allievo Allenatore per la Federazione Italiana Pallacanestro promuovendo diversi corsi come esperto nelle Scuole Primarie di Forlì fino al 2009. Poi l’approdo al ciclismo, che è da sempre insito nella sua storia famigliare essendo nipote del compianto Giorgio Ceroni, ciclista e organizzatore di eventi legati al ciclismo romagnolo e italiano fra cui il Gran Premio Tendicollo Universal. Ravaldini nel 2020 e nel 2022 entra a pieno titolo nella categoria ciclistica dell’Endurance portandosi a casa due “Everesting” in località Muraglione (Toscana) e Monte Trebbio (Emilia-Romagna).



“Lo sport è un elemento fondamentale per la crescita umana di ogni individuo come sancisce la modifica dell’articolo 33 della Costituzione Italiana datata settembre 2023 – commenta Ravaldini – Mi candido alle comunali con l’obiettivo di portare la mia esperienza in ambito sportivo e culturale a disposizione della città, così da migliorare ancora di più le condizioni di accesso di ogni giovane al mondo dello sport locale. Voglio portare un contributo di progettualità e pragmatismo alla prossima amministrazione Zattini, ingredienti per fare crescere in tutta la Romagna i valori dello sport che il territorio forlivese ha fatto ripartire negli ultimi cinque anni sfruttando la lungimiranza di tutta la coalizione di centrodestra”.

“I sani valori dello sport sono fondamentali per la società e con Andrea Ravaldini li mettiamo in grande rilievo nella nostra proposta programmatica - affermano Alice Buonguerrieri, deputata e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale del partito -. L’Amministrazione Zattini non ha fatto mancare il proprio sostegno al mondo sportivo, a partire da quello giovanile e dilettantistico. Le associazioni sportive sono un patrimonio prezioso per la città e continueranno ad essere ascoltate e supportate anche in futuro”.