Elezioni, Bruno Molea entra in Forza Italia e fa il ticket alle Europee con Tassinari. Petetta capolista degli azzurri

Alle elezioni Europee Forza Italia di Forlì metterà due nomi nella lista della circoscrizione Nord-Est e si tratta del ticket formato dalla deputata e coordinatrice regionale Rosaria Tassinari, ex assessora a Forlì ed ex sindaca di Rocca San Casciano; e da Bruno Molea, 69 anni, ex deputato forlivese di Scelta Civica (il partito fondato da Mario Monti), da 18 anni presidente dell'Aics, dal 2016 presidente della Confederazione Sportiva Internazionale dei lavoratori e dallo scorso anno membro del Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e lavoro).

Elezioni Europee

Ad annunciarlo i diretti interessati, con una conferenza stampa in cui ha debuttato anche l'assessore Giuseppe Petetta nel ruolo di capolista alle elezioni comunali che si terranno contemporaneamente al voto europeo. Le elezioni Europee godono di un sistema elettorale proporzionale basato sulle preferenze, con la possibilità di esprimere fino a tre preferenze purché con una differenza di genere.

La new entry in Forza Italia è Bruno Molea, che sottolinea la sua posizione centrista: “Sono un uomo di centro, che fu eletto in un partito di centro”, ricordando poi “che già quando ero deputato avevo avuto una lunga interlocuzione con l'allora presidente Renato Brunetta ed eravamo allineati su molte tematiche”.

Sulla propria candidatura dice invece Tassinari: “L'Europa è percepita come distante, ma in realtà incide concretamente sul nostro quotidiano. Noi come Forza Italia siamo nella cabina di regia dell'Europa, nel Partito Popolare Europeo, e questa è la differenza anche rispetto ai nostri partiti alleati di centrodestra”. Ed ancora: “Mi metto in gioco per far pesare di più l'Europa non solo come aggregazione economica, ma anche come aggregazione di valori e ideali”. Valori che, per la deputata forlivese diventeranno particolarmente significativi negli attuali teatri di guerra dove “sarà rilevante avere un profilo europeo”.

Molea invece intende portare in Europa la sua specificità: “Mi occupo di sport, quello di base, che tocca i temi dei giovani, delle famiglie, della parità di genere. Appartengo al Terzo Settore, una realtà che rappresento al Cnel e che rappresenta un modello in Europa”. Per Molea lo sport di base “è educazione, è opportunità per i giovani di stare assieme nelle differenze di colore della pelle, aiuto agli altri: è un mondo che non costa e che produce welfare”. Ricorda quindi il riconoscimento del lavoro sportivo, un provvedimento “che farà nascere migliaia di nuove imprese sociali” facendo emergere “lavoratori che non erano riconosciuti”.

Elezioni Comunali

Forza Italia è anche una gamba della coalizione che sostiene il sindaco uscente Gian Luca Zattini e che, con il favore degli attuali sondaggi, punta ad ampliare la propria presenza in Consiglio comunale (nel 2019 elesse tre consiglieri, di cui due poi migrarono verso altri partiti). Capolista per gli azzurri sarà l'assessore uscente Giuseppe Petetta. Che spiega: “Il mio apporto al partito è sempre stato più che altro tecnico, ma ora mi ha dato l'onore di mettermi in gioco e, come diceva il nostro presidente Berlusconi, scendere in campo”. Petetta rivendica quindi l'appartenenza a Forza Italia “e ai suoi valori in cui credo dal 1994”.

Per le elezioni comunali, continua Petetta, c'è un “gruppo che si sta rinnovando e in continua crescita, che ha l'impegno di portare avanti questi valori nella squadra che ha amministrato bene questa città negli ultimi 5 anni”. Presentati, infine, alcuni dei candidati che saranno nella lista dei 32 aspiranti consiglieri comunali: Paolo Tani, Vinicio Pala, Benedetta Peroni, Luca Frassineti, Mirco Monti, Walter Cacchi, Yussef Azizi, Roberto Tassinari, Barbara Semeraro, Simonetta Giunchi, Barbara Acquariva, Elena Vetri, Sergio Culiersi. Non sarà presente in lista il capogruppo uscente Lauro Biondi, che non era presente alla conferenza stampa di presentazione