Elezioni, da Confcommercio un appello al voto ai giovani: "Non lasciate che decidano altri per voi"

Un invito rivolto ai giovani a recarsi domenica prossima alle urne, quando si eleggerà il nuovo governo. A firmarlo è Alberto Zattini, direttore di Confcommercio Forlì. "Sono sempre andato a votare, e continuerò a farlo - esordisce Zattini -. La nostra associazione è, a partire da quanto sancito dal proprio Statuto, una organizzazione apartitica e apolitica e pertanto non darà indicazioni di voto ai propri associati, ma richiama al rispetto dei propri diritti\doveri sottolineando che andare a votare è una buona regola per la democrazia. L’unica regola fondamentale della democrazia. Siamo convinti, in questo momento storico particolarmente difficile e complicato per il nostro Paese, che solo attraverso un corretto utilizzo degli strumenti democratici si possa imboccare la strada della ripresa".

Prosegue Zattini: "Da troppo tempo leggiamo le statistiche, da oltre 10 anni, e troviamo come primo partito, il “partito del non-voto”. Non hanno importanza le motivazioni, ha importanza il fatto che il “diritto di voto” deve essere esercitato da ogni cittadino. Perché? Perché tutti noi ci dobbiamo impegnare a garantire che le decisioni che investono la nostra vita, la vita di tutti noi, siano assunte in forma democratica. Questo principio, i principi basilari della democrazia, valgono a maggior ragione per i nostri giovani. Non ci possiamo permettere che le nuove generazioni, quelle che hanno in mano il futuro, sul quale contano e che possono migliorare, decidano di lasciare ad altri la scelta. E’ sbagliato. Siete delusi, arrabbiati, disincantati? Comprensibile, il mondo che vi lasciamo noi adulti è complicato. Però solo voi potete cambiarlo, giorno dopo giorno con il vostro entusiasmo e le vostre energie, consapevoli che noi tutti viviamo nel Paese più bello del mondo. Dobbiamo solo curarlo e voi siete la miglior medicina".