Elezioni, doppio appuntamento con il candidato del centrosinistra Rinaldini: serate di ascolto con i cittadini

E’ in corso la campagna di ascolto dei cittadini del candidato sindaco del Centrosinistra Graziano Rinaldini, anche negli incontri organizzati dai Circoli Pd di Forlì: martedì alle 20:30 l’appuntamento è alla Taverna Verde (via Somalia, 2), organizzato dai Circoli Cervese e Ospedaletto-Foro Boario, mentre mercoledì, sempre alle 20:30, l’incontro sarà alla Casa del Lavoratore di Bussecchio (via Cerchia, 98), organizzato dai Circoli Bussecchio-Carpena-Magliano, Ronco, Resistenza-Spazzoli. Gli incontri, aperti a tutta la cittadinanza, sono l’occasione per incontrare Rinaldini, dialogando sui temi importanti per la città e i cittadini e portando all’attenzione del candidato le istanze delle varie zone della città.