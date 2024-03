Elezioni, Ivano Spazzoli (La Civica - Forlì Cambia): "Tutela del territorio con il coinvolgimento diretto degli agricoltori"

Il territorio forlivese, in particolar modo l'ambito agricolo, sono ben conosciuti da Ivano Spazzoli, per 40 anni dipendente di un'organizzazione sindacale agricola che oggi ha scelto di candidarsi ne "La Civica Forlì Cambia" per portare il proprio prezioso contributo. “Ho vissuto in prima persona tutti i cambiamenti che hanno interessato il settore a livello fiscale e amministrativo - spiega - maturando un’esperienza importante nella gestione delle aziende agricole e nella conoscenza del territorio forlivese. Spero di portare a servizio della comunità in cui vivo il mio contributo con alcune idee e proposte in particolar modo nell’ambito agricolo, impegnandomi se sarò eletto su alcune questioni urgenti, sicuramente da programmare e migliorare”.

Spazzoli ha le idee chiare ed elenca già una serie di spunti che secondo loro sono prioritari per alleggerire il comparto: “La burocrazia - esemplifica - è un enorme peso per l’imprenditore agricolo e spesso rallenta la produttività: occorre cercare di snellirla in tutto ciò che è di competenza dell’amministrazione comunale”. Attenzione, poi, alla sicurezza nelle campagne: "Oggi le aziende agricole sono troppo spesso bersaglio di furti di mezzi agricoli materiali e prodotti - ragiona -. Sicuramente sarebbe necessario attivare un piano sicurezza che interessi anche i territori periferici”.

Altro aspetto fondamentale è poi quello della manutenzione ambientale rispetto alla quale i lavoratori agricoli possono giocare un ruolo di fondamentale importanza: “Il nostro territorio è un bene di tutti e va salvaguardato - continua Spazzoli -. La manutenzione delle nostre campagne, dei fossi, dei fiumi, ancora più strategica dopo l’alluvione, grazie alla legge di orientamento agricolo, può essere affidata alle aziende agricole strutturate. Sicuramente sarà un vantaggio per tutta la comunità e un risparmio per il nostro Comune”.

Ora Spazzoli è pronto a scendere in campo per mettere al servizio della collettività le competenze maturate nella lunga carriera professionale. “In questi 5 anni ho apprezzato l’entusiasmo messo in campo dal sindaco Gian Luca Zattini, di cui ho condiviso i principi per lo sviluppo del nostro territorio, espressi anche dalla lista La Civica Forlì cambia: per questo mi sono messo a sua disposizione, per offrire il mio contributo. Grazie in anticipo a chi vorrà sostenermi”, conclude.