Elezioni, la replica di Simona Buda sull'attacco del centrosinistra: "Nessuna incompatibilità"

“Ho letto con stupore la nota dell’opposizione di sinistra in cui si chiedono le mie dimissioni da presidente di Alea in quanto coordinatrice di una lista che sostiene il sindaco di Forlì Gianluca Zattini con cui in questi anni, così come con tutti gli altri sindaci dei comuni gestiti da Alea, ho collaborato potendone apprezzare le grandi qualità politiche e umane. Lo stupore deriva non solo dal fatto che non esiste alcun tipo di incompatibilità fra i due ruoli ma anche dal pulpito da cui proviene la predica, ovvero da un’opposizione di sinistra che in cinquant’anni ha praticato una sistematica occupazione della cosa pubblica e oggi si azzarda a muovere rilievi che sono palesemente pretesti elettoralistici visto che è noto come le nomine nelle aziende pubbliche siano di natura politica”.

Così in una nota la presidente di Alea Simona Buda. “Quanto alle critiche pretestuose ad Alea e al mio impegno, vorrei precisare che sono in azienda tutti i giorni a titolo praticamente gratuito e per puro spirito civico e che ho sempre svolto il mio ruolo da presidente di tutti, collaborando con cittadini di qualsiasi provenienza politica, comitati vari e amministrazioni di qualunque colore esse fossero. Nei tre anni della mia presidenza Alea non ha mai aumentato le tariffe, a differenza di tutte le altre utilities in Italia e nonostante un’inflazione a due cifre che ha comportato l’aumento di tutti i costi industriali. Alea ha inoltre raggiunto in anticipo di quattro anni gli obiettivi del Piano regionale e ha ottenuto tutti i finanziamenti del Pnrr richiesti".

"Forlì, per chi non lo sapesse, è poi stata inserita fra le dieci città più ecosostenibili d’Italia grazie all’efficienza nella raccolta rifiuti, cosa di cui dovremmo andare tutti orgogliosi, opposizione compresa. Con uno sforzo enorme è stata gestita al meglio l’emergenza alluvione: in un mese sono state raccolte ben trentamila tonnellate di rifiuti, ovvero il triplo di quelli che si raccolgono in un anno garantendo al contempo tutti gli altri servizi. E’ stata poi migliorata la ricettività al cittadino eliminando file e code agli sportelli e sono stati avviati incontri e collaborazioni con i quartieri e con il Comitato del centro storico per ascoltare le loro proposte e migliorare i servizi. Proprio sulla base delle richieste del Centro storico sono stati introdotti raccolta e spazzamento quotidiano e prossimamente verranno introdotti su sperimentazione i contenitori condominiali per eliminare i bidoncini. Sono poi state istituite e formate sei nuove figure per prevenire e limitare il problema degli abbandoni insieme alle fototrappole e, iniziativa che mi sta molto a cuore, sono stati attivati progetti di educazione ambientale in tutte le scuole, oltre agli eventi di ‘Plogging’ che coinvolgono con entusiasmo i cittadini in prima persona. E’ questa la politica che ci piace, quella del fare e dell’essere vicino a cittadini e alla comunità. Non ci curiamo, al contrario, della politica della maldicenza, degli attacchi strumentali e personali di chi è a corto di argomenti”.