Elezioni, Morrone (Lega): "Come in Basilicata anche Forlì ha una buona storia di alleanze da raccontare"

La prossima tornata elettorale a Forlì è stata al centro di un siparietto nella puntata di venerdì mattina di Rai News 24, tra il parlamentare leghista Jacopo Morrone e il capogruppo di Italia Viva alla Camera Davide Faraone. "Parlando dell’alleanza di Italia Viva con il centrodestra alle elezioni regionali in Basilicata - spiega Morrone - mi è piaciuto citare anche il ‘caso’ di Forlì dove alle prossime elezioni comunali Italia Viva sosterrà il candidato sindaco del centrodestra Gian Luca Zattini che, già nella passata legislatura, ha garantito, insieme alla sua Giunta, grandi e provate capacità amministrative. E’ questa per me una grande soddisfazione perché sono stato il primo a dare fiducia e quindi a indicare in Zattini l’unico candidato in grado di vincere in una città dominata da un settantennio dalla sinistra. Come in Basilicata anche Forlì ha una bella storia di alleanze da raccontare".