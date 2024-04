Elezioni, scende in campo con Forza Italia il volto di 'Miss Mamma' Barbara Semeraro: "Partito con sani valori"

Forza Italia ufficializza la candidatura di Barbara Semeraro. 49 anni, bancaria nata e cresciuta a Forlì, è mamma di due figli Elisa e Mattia, rispettivamente di 23 e 19 anni, ma ‘mamma’ anche di Minnie, “una bassottina di 6 anni di nome Minnie. Semeraro è anche volto del concorso "Miss Mamma". "Ho deciso di scendere in campo con Forza Italia, perché si tratta di un partito con sani valori legati alla famiglia, all’imprenditoria e al commercio, settori, questi ultimi, di cui mi occupo da sempre in ambito lavorativo, curando, soprattutto, il territorio forlivese - spiega Semeraro -. Ed è proprio a questi luoghi, ma in particolare alla mia città, che spero di portare in futuro un valore aggiunto per la loro crescita”. Conclude la candidata “Legata fin dall’adolescenza all’ambito sportivo forlivese, sia come atleta che come tifosa, adesso trascorro i miei momenti liberi organizzando eventi sociali legati alla solidarietà, mettendo anche in campo tutte le mie esperienze sportive”. Soddisfazione per la candidatura è stata espressa da Joseph Catalano coordinatore cittadino del partito, dall’assessore Giuseppe Petetta e dalla deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna Rosaria Tassinari.