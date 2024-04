Elezioni, si candida anche il responsabile provinciale Seniores di Forza Italia Roberto Tassinari

Il responsabile provinciale Seniores di Forza Italia di Forlì-Cesena, Roberto Tassinari, si candida a consigliere comunale di Forlì nella lista di Forza Italia, a sostegno del candidato a sindaco Gian Luca Zattini. "Nel suo ruolo di responsabile provinciale Seniores di Forlì-Cesena e di rappresentante di quartiere, Roberto Tassinari ha già dimostrato di saper coinvolgere alla vita sociale quelle persone che hanno più bisogno di assistenza e dove la solidarietà sia un principio e un lavoro condiviso, per salvaguardare le fasce più deboli che tanto hanno bisogno di aiuto", spiegano il coordinatore cittadino Joseph Catalano, l’assessore Giuseppe Petetta e la deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari.

Roberto Tassinari, sposato, con una figlia e tre nipoti, già direttore operativo degli aeroporti di Verona, Brescia e Forlì, sta completando a Forlì il mandato di rappresentante di quartiere (secondo più votato dei sei) di San Martino in Villafranca e Villafranca. Racconta Roberto Tassinari: “Ho aderito a Forza Italia fin dalla sua fondazione nel 1994, quando ero iscritto al Club Forza Italia Azzurra piloti - afferma -. Per quattro anni mi sono occupato anche della documentazione per i bambini bielorussi, seguendoli anche nel trasporto in Italia".

"Come responsabile provinciale Seniores, organizzerò incontri per indicare gli obiettivi specifici da raggiungere e per impegnarci dove ci sarà bisogno. Sull’esempio della deputata Rosaria Tassinari, che ho conosciuto quando era assessora al welfare di Forlì, m’impegnerò nella sua attività politica che mette al centro di tutto l’agire la persona umana, tutta la persona umana, qualsiasi persona. Inoltre, come rappresentante di quartiere conosco bene i complessi problemi quotidiani della gente e quanto sia importanti portare la realtà quotiana in consiglio comunale”, conclude.