Elezioni, Tassinari (Forza Italia) al fianco del Siulp: firmata l'agenda della sicurezza

La candidata alla Camera dei deputati di Forza Italia, Rosaria Tassinari, ha incontrato i rappresentanti del Sindacato di polizia (Siulp) di Forlì-Cesena, che nei giorni scorsi aveva inviato a tutti i candidati un decalogo sulla sicurezza. “Ho assicurato ai rappresentanti del Siulp – racconta al termine dell’incontro la candidata di Forza Italia – tutto il mio appoggio e sostegno alle loro richieste”.

“Tutti sanno quanto mi sia battuta per anni per salvare il distaccamento della Polstrada di Rocca, perché la sicurezza dei cittadini sulle strade, come sul territorio, è un valore primario per la vita di tutti - ha proseguito Tassinari, ricordando gli impegni come sindaco di Rocca San Casciano per dieci anni -. Perché uno stato funzioni bene, è necessario che funzionino bene i compiti delle forze dell’ordine. E lo spirito del decalogo del Siulp di Forlì-Cesena corre su questa ‘strada’ della sicurezza”.

Tassinari si è detta d’accordo nel sollecitare “l’arrivo di nuovi agenti presso la Questura di Forlì, il Commissariato di Cesena e la Stradale, in particolare dopo l’apertura dell’Ufficio di polizia presso l’aeroporto Ridolfi di Forlì”. La candidata ha sostenuto che “alla richiesta di più personale, condivido anche quella di adeguamento mezzi e dotazioni, nonché favorire politiche abitative per i poliziotti. Inoltre è assolutamente necessario valutare soluzioni alternative rispetto all'attuale sede della Questura di Forlì, del tutto inidonea a livello strutturale ad ospitare uffici che svolgono complesse attività istituzionali. Occorre individuare una nuova soluzione che possa accorpare anche gli uffici della Polizia Stradale attualmente collocati in Viale Italia".

“La mia esperienza decennale a Rocca, dove diversi poliziotti vivevano anche in paese con le famiglie, mi fa concludere che la presenza delle forze dell’ordine in un territorio, sia un valore sociale non solo quando i poliziotti sono in divisa, ma anche nella vita di relazioni sociali di tutti i giorni”, ha concluso.