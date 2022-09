Elezioni, Tassinari (Forza Italia) nel suo paese natale: "Comuni montani tra le sfide del nuovo governo"

“A Rocca San Casciano ho svolto per dieci anni come sindaco il mio servizio per il bene comune, specialmente per le persone più in difficoltà, ascoltando e ricevendo sempre tutti voi due volte la settimana, il mercoledì e il sabato. Se sarò eletta in Parlamento, continuerò a dare voce ai cittadini di Rocca, della valle del Montone e di tutta le province della Romagna e di Ferrara”. Lo ha sostenuto in piazza Garibaldi a Rocca San Casciano la candidata di Forza Italia alla Camera Rosaria Tassinari.

Nel suo paese natale sono accorsi molti cittadini non solo di Rocca, ma anche della valle del Montone ad ascoltare la candidata, che ha tracciato le linee del

programma e ha risposto alle domande dei cittadini, formulate da Vincenzo Bongiorno. Tassinari ha ribadito il suo impegno per l’ammodernamento di varie strutture, prima fra tutte la SS67 da Ravenna ai confini con la Toscana, ma in particolare da Dovadola al Muraglione. “Occorre – ha precisato la rappresentante di Forza Italia – far arrivare ovunque anche le infrastrutture digitali, per lo sviluppo della collina e montagna, come meritano le imprese e i cittadini di questi territori e delle aree interne”.

Secondo Tassinari, “il calo demografico e il lavoro restano due degli impegni fondamentali per gli amministratori e per i rappresentanti della collina e montagna che andranno in Parlamento”. E ha precisato: “Per questi problemi mi batterò con tutte le mie forze e le mie possibilità se sarò eletta”. La candidata si è poi impegnata ad affrontare “per le famiglie e le imprese” il problema del caro bollette, “non solo nell’immediato, ma anche nella ricerca di fonti energetiche alternative, dalle piattaforme in mare alle centrali nucleari sicure”.

A questo proposito ha citato l’esempio della diga di Ridracoli, “una infrastruttura molto utile e sicura, perché costruita bene e con tutte le garanzie delle moderne tecnologie”. Sulla sanità e il welfare ha chiesto “più finanziamenti per la sanità e il welfare del territorio”, nonché più “umanità fra operatori sanitari e sociali e i cittadini bisognosi di cura, in particolare i più deboli fra anziani e disabili”.

Sull’inverno demografico Tassinari ha ribadito che battersi per giovani vuol dire “garantire loro un lavoro di almeno all’inizio di 1000 euro al mese”. E per le famiglie “ridurre l’Iva al 4% per le spese dei bambini e agevolare le donne in gravidanza”. La candidata ha concluso: “Se mi voterete, cercherò di portare a Roma e di trasformare in leggi e provvedimenti tutto ciò che ci sta a cuore per il bene comune”.