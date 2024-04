Elezioni, weekend di ascolto e dialogo con Forza Italia. Possibilità di tesserarsi al partito

Forza Italia di Forlì ha organizzato per sabato e domenica due giornate di ascolto e di dialogo con i cittadini che vorranno recarsi alla sede del partito in piazza Saffi 15 oppure fermarsi per pochi minuti passando li davanti ed eventualmente iscriversi per dare il proprio contributo civile e politico alla città. Fuori e dentro la sede saranno allestiti banchetti con materiale informativo e con persone a disposizione di chi vorrà saperne di più, anche in vista di programma e lista per le elezioni comunali a Forlì l’8 e il 9 giugno prossimo. La stessa iniziativa si ripeterà nel fine settimana successivo, cioè sabato 13 e domenica 14, con lo stesso orario.



Spiegano i vertici del partito Joseph Catalano coordinatore cittadino, l’assessore Giuseppe Petetta e la deputata e presidente del Coordinamento regionale del partito dell’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari: “Forza Italia punta ad aumentare gli iscritti per rinnovare i propri ideali di libertà ed i propri punti di forza in città e nel territorio: la persona al centro di tutto, l’Europa, i diritti e l’attenzione da sempre rivolta alle imprese, al lavoro e all'occupazione”.