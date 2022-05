Festa delle Famiglie, Fratelli d'Italia chiede le dimissioni di Melandri: "Ritirare il patrocinio"

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d'Italia di Forli chiede le dimissioni dell'assessore Valerio Melandri. Il partito di Giorgia Meloni non ha gradito la decisione dell'assessorato alla Cultura di concedere il patrocinio alla Festa delle Famiglie in programma domenica al parco urbano. Esprimendo "profonda contrarietà", viene rimarcato, "per noi è già inopportuno che degli enti locali decidano di sponsorizzare iniziative divisive e faziose. Ma questo diventa ancor più inaccettabile quando a farlo è un’amministrazione di centrodestra".

"Il Comune deve ritirare immediatamente il patrocinio e ci attendiamo che l'assessore alla Cultura si dimetta con altrettanta celerità - viene rimarcato -. Ricordiamo che queste manifestazioni sono funzionali alla promozione di pratiche come l'adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso, dell'utero in affitto, del gender nelle scuole e molto altro ancora. Posizioni inconciliabili con quelle di Fratelli d'Italia e, auspichiamo, con quelle di tutto il centro destra ed confidiamo anche dell'amministrazione comunale".