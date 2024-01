Forlì e l'Emilia Romagna a Roma a festeggiare i trent’anni di Forza Italia

Una delegazione di 50 persone, guidata dalla parlamentare Rosaria Tassinari presidente del Coordinamento Regionale dell’Emilia Romagna e commissario per la Romagna si è recata a Roma, al Salone delle Fontane all’Eur, alla manifestazione “Le Radici del futuro” per essere presente alle celebrazioni dei trenta anni dalla fondazione di Forza Italia. "Il 26 gennaio del 1994 Silvio Berlusconi formulò la sua dichiarazione d’amore all’Italia e nel nostro Paese c’è un prima e un dopo Forza Italia - ricorda Tassinari -. E' stata compiuta una vera e propria rivoluzione liberale, democratica e popolare".

"Grazie a Silvio Berlusconi, a cui siamo stati, siamo e saremo sempre grati e legati - le parole della deputata -. Dopo 30 anni noi siamo ancora qui, con onore e orgoglio, per difendere la libertà, al fianco degli italiani. Questo è lo spirito con cui da Forlì e dalla Emiia Romagna siamo venuti a sostenere i valori che ci ha insegnato Silvio Berlusconi e da sempre portiamo avanti. Ed ora ancora di più nel sostenere il segretario nazionale Antonio Tajani, che ha preso sulle sue spalle la pesante eredità del Presidente fondatore. Portiamo a Roma l’entusiasmo e l’impegno di Forlì e dei territori dell"Emilia Romagna che continuiamo a profondere per il partito ed i valori in cui crediamo".