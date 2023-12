Forza Italia va al congresso provinciale: "Dopo la morte di Berlusconi non abbiamo perso consenso, ma anzi cresciamo"

Forza Italia cresce nei sondaggi e si struttura sul territorio, con una serie di congressi provinciali del partito berlusconiano in vista di un congresso nazionale che si terrà a fine febbraio. E grazie ad un'opera serrata di tesseramento, gli iscritti alla formazione politica sono ora circa 150 in provincia. Sabato tocca alla provincia di Forlì-Cesena ad andare a congresso, al Grand Hotel Forlì. Essendosi presentata una lista unitaria, il coordinatore provinciale sarà votato nella figura di Giuseppe Bettini, l'attuale commissario provinciale.

Dopo la morte di Berlusconi “è in corso una ristrutturazione del partito, voluta dal coordinatore nazionale Antonio Tajani - spiega la coordinatrice regionale Rosaria Tassinari – siamo in crescita progressiva di consensi e con 110mila tessere a livello nazionale. Morto il presidente Berlusconi, a noi l'onore di portare avanti i suoi principi fondamentali, tra cui c'è il liberalismo. Siamo un partito liberale e chi si professa tale in altri partiti, probabilmente è nel posto sbagliato”. Votandosi per le Europee l'anno prossimo, Tassinari rimarca anche “l'europeismo di Forza Italia e la sua salda collocazione nel Partito Popolare Europeo”, ma anche la volontà di rappresentare il centro “nella coalizione di centro-destra”.

Forza Italia, dopo la morte di Silvio Berlusconi, intende così strutturarsi con congressi e tesseramenti. Spiega Bettini: “Sono iscritto dal 1994 e ho visto tutte le stagioni di Forza Italia: molto è cambiato da quando ci dicevano che era il 'partito di plastica', ma rispetto a chi diceva che ci sarebbe stato un calo di consensi paradossalmente invece li vediamo in aumento, perché l'elettorato dà valore a questo simbolo, che include il nome di suo fondatore e i suoi valori”. Ed infine: “Il nostro obiettivo è ammodernare e rigenerare il nostro partito, per recuperare anche le persone che non vanno più a votare”.

Dal punto di vista della politica locale, infine “confermiamo la nostra assoluta disponibilità a sostenere il sindaco uscente Zattini, affinché torni a guidare Forlì per i prossimi 5 anni”, dice Bettini. “Nell'amministrazione comunale di Forlì i nostri valori moderati sono rappresentati grazie al mio assessorato e all'eredità lasciata dall'assessorato di Rosaria Tassinari”, rimarca da parte sua l'assessore Giuseppe Petetta, che è anche responsabile regionale degli enti locali per Forza Italia. Ed infine il coordinatore comunale Joseph Catalano: “Siamo il partito del fare, ma anche un partito inclusivo che non allontana nessuno, ma aggrega”.