Forza Italia fa il punto: "Non possiamo che stare nel centro-destra". E torna a chiedere la complanare dell'A14

Per Forza Italia non “si possano prendere in considerazione altre alleanze, perché nessuna, a differenza del Centrodestra, può trovare corrispondenza con i contenuti e i progetti di Forza Italia e del Club della Libertà di Forlì”: è quanto è stato statuito in una serata-cena organizzata dal gruppo consiliare di Forza Italia e del Club della Libertà lo scorso 6 dicembre, davanti a circa 70 sostenitori.

“La prima sottolineatura che hanno voluto ribadire Gruppo e Club è che, per Forza Italia e per il loro modo di intendere la politica, non possono esistere impegni in coalizione o all'interno di un'alleanza governativa senza che il tutto passi prima al vaglio programmatico e culturale”, riporta una nota del partito, che tuttavia appunto spiega che non si prendono comunque in considerazione altre alleanze.

“La sintesi sviluppatasi mercoledì ha messo a punto i temi sui quali saremo impegnati nelle prossime campagne elettorali per il rinnovo dei Consigli Comunali. Forlì deve crescere, perché, dopo Covid ed alluvione, la necessità di vivere una stagione di sviluppo diventa pressoché fondamentale per consentire alla nostra comunità di riprendersi le posizioni ed i livelli che storicamente le appartengono. Per poter crescere, la nostra città ha bisogno essenzialmente di lavorare su due aspetti: infrastrutture, viarie in particolare, e una macchina amministrativa scrostata di quella ruggine ideologica e burocratica che non le consente oggi di apportare quel contributo di concorrenzialità e velocità necessarie a tutti i sistemi produttivi e familiari”: spiega la nota.

Forza Italia ribadisce quindi le proprie proposte di progetto: la complanare Carpinello-Casello A14 Cesena Nord intesa come 'unica struttura di collegamento possibile fra Forlì e la città di Cesena, oltre che con il porto di Ravenna e con la nostra costa, dato che “ad avviso del gruppo stesso, non si realizzeranno mai gli interventi di ammodernamento rispettivamente sulla Via Ravegnana e sulla Via Emilia”.

Ed ancora: “Il Club e il Gruppo hanno poi sottolineato come, per la città, non sia più procrastinabile una vera pianificazione sul Centro Storico. In proposito si è voluto ribadire come il parcheggio sotterraneo di Piazza del Carmine offra alla città un numero di posti auto necessari al centro. Contestualmente alla realizzazione del parcheggio, va prevista la rigenerazione urbana di quel quartiere e vanno individuati, nel quadrilatero del Centro Città, alcuni punti da qualificarsi, al fine di creare le condizioni perché gli eventi non siano per Forlì un'occasione sporadica. Da ultimo, strettamente collegato al punto precedente, la necessità di creare momenti alternativi di alloggio, che vadano a recuperare quelli che si sposterebbero dal centro cittadino e ad ampliare il numero degli immobili da destinare ad edilizia agevolata, posto che il numero dei richiedenti, ancora oggi, è attorno al migliaio”.

“Il nostro impegno elettorale, che ci auguriamo possa trovare conferma nell'attuale maggioranza, è comunque subordinato alla consapevole convinzione che questi punti sono una cartina di tornasole per i prossimi cinque anni. Lo diciamo ai nostri alleati e ovviamente lo sosteniamo dentro Forza Italia”, conclude la nota di Forza Italia.