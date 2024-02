Forza Italia, la deputata Tassinari: "Dall'Emilia-Romagna 63 delegati a congresso, sarà importante momento di confronto"

“Venerdì e sabato si svolgerà il Congresso Nazionale di Forza Italia: l’Emilia-Romagna sarà presente con 63 delegati, che eleggeranno il Segretario Nazionale e i vertici del partito”. Lo scrive in una nota Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e presidente del coordinamento regionale dell’Emilia-Romagna. “Il Congresso – prosegue - sarà l’occasione per lanciare la visione di Forza Italia e confrontarci sui temi prioritari per il Paese in vista dei prossimi importanti appuntamenti che ci attendono, primo tra tutti le elezioni europee che si svolgeranno a giugno. Il nostro è un partito più vivo che mai: abbiamo intrapreso un importante percorso di rinnovamento per portare avanti la preziosa eredità del Presidente Berlusconi e offrire una rappresentanza a tutti quei cittadini che credono nei valori liberali, atlantisti, garantisti, europeisti. Sono certa che il nostro impegno sarà premiato”, conclude.