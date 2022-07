Riunito il direttivo provinciale di Forza Italia, nominato un nuovo vice coordinatore cittadino

Si è riunito il coordinamento Provinciale di Forza Italia Forlì-Cesena, alla presenza di una decina di componenti, tra cui la responsabile regionale Gabriella Pezzuto e il capogruppo in consiglio comunale Lauro Biondi. E' stata tracciata una nuova linea programmatica valida fino alla fine dell'anno in corso e di comune accordo è stato deliberato per concentrare l’attività cittadina alla persona più indicata con maggiore conoscenza del territorio per i fabbisogni che man mano si fanno sempre più frequenti. Dopo aver sopperito in questi 2 anni tra crisi economica e sanitaria.



"Convinti del bisogno di figure sempre più professionali e preparate all'interno del gruppo dirigente, per una gestione che diversifichi gli impegni, e che uniti si traggano maggiori risultati, per questo riconosco l’incarico di vice coordinatore Cittadino Seniores a Indrit Softa", spiega il coordinatore Massimo Viroli.