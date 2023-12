Fratelli d’Italia a Forlì-Cesena, ecco il nuovo direttivo. Buonguerrieri: "Squadra compatta e motivata"

A pochi giorni dall’elezione di Alice Buonguerrieri a presidente di Fratelli d’Italia per la provincia di Forlì-Cesena, la squadra del direttivo è ora ufficialmente completa. Ad affiancare la deputata nel percorso verso gli ambiziosi obiettivi presentati al Congresso lo scorso 25 novembre saranno: Luca Bartolini, Emanuela Bassi, Valerio Bernabini, Vincenzo Bongiorno, Marco Casali, Francesco Caponetto, Luca Lucarelli, Lucio Moretti, Sebastiano Padovan, Nicholas Pellegrini, Paolo Perini, Marzia Pieraccini, Cesare Polidori, William Roberti e Gigliola Zuccali.

“Sono orgogliosa di affrontare le prossime sfide con una squadra compatta, motivata e composta da persone d'esperienza e da giovani pieni di entusiasmo, mossi dall’amore per il territorio e pronte ad impegnarsi al massimo. Ci aspettano mesi molto impegnativi: tante le sfide elettorali, le Elezioni Amministrative (che in primavera interesseranno 20 Comuni su 30 in provincia) e Europee nel 2024, oltre alle Regionali nel 2025, tanti i temi importanti su cui continuare ad impegnarsi: dalla ricostruzione post alluvione e post terremoto, alla sanità, alla riqualificazione del territorio, alla valorizzazione dei borghi, dei centri storici, al sostegno delle nostre imprese, alla centralità della famiglia, all'impegno per il rilancio della natalità, alla difesa e tutela della nostra storia e delle nostre tradizioni, solo per citarne alcuni. Fratelli d’Italia Forlì-Cesena è cresciuto costantemente nell’ultimo anno e non intende fermarsi: un cammino nel segno della coerenza, della credibilità, della preparazione e della determinazione per costruire, insieme, il futuro dei nostri territori”.