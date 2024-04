Fratelli d'Italia al lavoro per la certificazione di Forlì come "Comune amico della famiglia"

La famiglia è in cima all'agenda politica di Fratelli d'Italia e il partito ha confermato la volontà di lavorare per la certificazione di Forlì quale “Comune amico della famiglia”. Lo ha ribadito Vincenzo Bongiorno, coordinatore di Fratelli d'Italia Forlì, nel suo intervento conclusivo all'incontro "Famiglia, natalità, difesa dell vita: priorità per il bene della comunità", che si è svolto nei giorni scorsi in una Sala Randi piena di partecipanti.

All'evento, dopo i saluti del sindaco Gian Luca Zattini, di Emanuela Bassi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale e di Giacomo Cenesi, coordinatore provinciale di Azione Studentesca; moderati dal consigliere comunale di FdI Fabrizio Ragni sono intervenuti Maria Gabriella di Pentima, docente universitaria ed esperta in diritto di famiglia; Cristina Terenzi, presidente della Consulta delle famiglie di Forlì; Alberto Gentili, presidente dell’Associazione Famiglie Insieme; Marco Catalano, assessore comunale e membro di Fratelli d'Italia e Andrea Taddeo, presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Forlì.

I diversi contributi hanno portato ad un puntuale e approfondito confronto sul merito degli argomenti trattati. “La famiglia è il nucleo fondante della società, è il luogo naturale dei legami - ha ricordato Bongiorno nelle sue conclusioni -. È il più importante ambito educativo per i bambini, primo luogo di socializzazione e di incontro con le differenze, come ad esempio quella di genere tra la mamma e il babbo, in linea con la previsione di 'società naturale' dell'arte. 29 della Costituzione Italiana. Per noi è davvero fondamentale la centralità della famiglia, per il bene di tutta la comunità. Per questi motivi ribadiamo l'impegno, già dichiarato alcuni mesi fa alla Consulta comunale delle famiglie, di ottenere la certificazione 'Comune amico della famiglia' per la nostra città".

La certificazione territoriale "Comune amico della famiglia" è un percorso volontario volto a valorizzare le politiche attuate per il benessere e l'incremento dei livelli di qualità della vita delle famiglie. "Per farlo - spiega il coordinatore di Fratelli d'Italia Forlì - guardando all'esperienza di altri Comuni, sarà necessario aderire ad un network a livello nazionale di enti locali che intendono sostenere il benessere familiare. Questo permetterà di fare ancora meglio, rispetto all'ottimo lavoro già svolto dall'Amministrazione Zattini. Penso alle diverse forme di sostegno, a livello comunale, pensate ed introdotte negli ultimi 5 anni per le famiglie. Tra queste, quella non solo simbolica, dell'incontro di benvenuto ai nuovi nati a Forlì, che si svolge circa una volta al mese in Salone Comunale".

Per Fratelli d'Italia sostenere la famiglia significa sostenere la natalità, dando la possibilità alle giovani coppie di costruire il proprio progetto di vita. "Quella demografica - ha concluso Bongiorno - è davvero la priorità da affrontare, con sempre maggiore decisione come sta facendo il Governo Meloni, per continuare a dare speranza all'Italia".