Fratelli d'Italia, focus sulle politiche per la famiglia e per i giovani: "Dagli incontri proposte per il bene di Forlì"

Prosegue il ciclo di incontri pubblici di Fratelli d’Italia Forlì su una serie di tematiche locali considerate importanti. Dopo i primi due appuntamenti, ad ottobre su “Sicurezza e decoro urbano”, e a novembre su “Università, cultura e turismo”, a dicembre è stata la volta dell’approfondimento su “Politiche per la famiglia e per i giovani”.

"Ancora una volta - afferma Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di FdI - vi è stata la possibilità di un costruttivo scambio di idee con la cittadinanza. Abbiamo ribadito e condiviso che la famiglia è davvero pietra angolare della società, con un ruolo centrale, educativo e sociale, che va sempre più sostenuto. Sul versante politiche per i giovani, abbiamo recepito da alcuni interventi l’esigenza di poter usufruire maggiormente di liberi spazi di aggregazione, ovviamente nel massimo rispetto dei luoghi concessi. Gli spunti raccolti su famiglia e giovani, verranno rielaborati e tradotti nelle prossime settimane in alcune proposte concrete. Riteniamo utile continuare con questo metodo: in primo luogo ascolto dei cittadini, poi rielaborazione e approfondimento, e infine proposte avanzate per il bene della nostra amata Forlì”.

L’incontro su “Politiche per la famiglia e per i giovani” è stato interamente registrato in video da Riccardo Bevilacqua, vicepresidente dell’Associazione HAL 9000 Aps di Forlì e verrà pubblicato nella sezione “Archivio Video Forlivese” del sito www.hal9000aps.it. Hanno portato il loro saluto i consiglieri comunali Emanuela Bassi (capogruppo) e Fabrizio Ragni. Presenti anche l’assessore al Pnrr e Politiche Agricole, Marco Catalano, e Lucia Fuochi, presidente del Circolo FdI Atreju.

Tra i numerosi contributi di idee che si sono susseguiti, quello di Maria Cristina Terenzi, a cui era stato chiesto un intervento considerando il suo ruolo di coordinatrice della Consulta delle famiglie del Comune di Forlì.

E a seguire i rappresentanti di Ugl Romagna, con il segretario generale, Filippo Lo Giudice, il responsabile giovani, Cristian D’Aiello, il responsabile pensionati, Alberto Urizio. Vi è poi stato anche l’intervento di Giacomo Cenesi, coordinatore provinciale di Azione Studentesca e recentemente eletto nella Consulta provinciale degli studenti. In rappresentanza del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, era presente anche Chiara Tartaretti. La data del prossimo appuntamento del ciclo di incontri promossi da Fratelli d’Italia Forlì è venerdì 12 gennaio, con inizio sempre alle 18:30, presso Zivico 4 in piazza XX Settembre 4 su “Strategie e visioni per il centro storico”. Per mantenere un costante canale di dialogo con la cittadinanza è attiva la mail forlifratelliditalia@gmail.com, oltre ai social Facebook e Instagram di Fratelli d’Italia Forlì.