Fratelli d'Italia, nuova sede in corso Diaz: "Ottima partenza, diamo voce ai cittadini"

“Da quando abbiamo aperto il 20 gennaio abbiamo già incontrato moltissime persone, sia militanti che forlivesi che si affacciano per la prima volta alla politica. A Forlì c’è voglia di partecipazione e noi siamo felici di dare voce alla città. Sulle vicende locali ciò che ci muove è prima di tutto un costruttivo civismo, con buon senso, per il bene di Forlì e del territorio". Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale di Fratelli d'Italia, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale del partito, tracciano un primo bilancio positivo dell'apertura della nuova sede di FdI, in corso Diaz 23: sin dal taglio del nastro è stata protagonista di un intenso afflusso di cittadini, un ottimo segnale in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno l’8 e 9 giugno.

“Al momento siamo aperti lunedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12 ma a breve potenzieremo gli orari per accogliere ancora più persone; già da ora è possibile prenotare incontri o chiedere informazioni scrivendo a forlifratelliditalia@gmail.com o chiamando il 349/3743552”, spiegano i due esponenti di FdI. “Abbiamo scelto di aprire in corso Diaz per dare un segnale di fiducia nel centro; molto è stato già fatto per rilanciarlo ma abbiamo programmi ancora più ambiziosi per i prossimi anni. In tanti si fermano per darci idee e suggerimenti per migliorare la città”, aggiungono Buonguerrieri e Bongiorno.

I rappresentanti di FdI, che sostiene il sindaco Gian Luca Zattini nella corsa alla riconferma per il secondo mandato, ricordano poi il progetto del nuovo polo culturale e archivistico nell’ex convento di Santa Maria della Ripa e i lavori per il nuovo carcere, la cui realizzazione libererà la Rocca di Ravaldino. Due progetti capaci di ridisegnare il volto della città e per cui il Governo Meloni si è impegnato con quasi 60 milioni di euro di finanziamenti.



Non solo grandi opere, però, nel programma di FdI. “Per noi la politica è ascolto dei cittadini, soprattutto dei più bisognosi. Sabato 2 marzo saremo in piazza Saffi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 per raccogliere firme affinché venga mantenuto il criterio della residenzialità storica per l'assegnazione delle case popolari - concludono Buonguerrieri e Bongiorno - La scelta della Regione Emilia-Romagna di cambiare le regole per l'accesso agli alloggi Erp è un passo indietro nella garanzia dei diritti e dell’equità sociale e vi è il concreto rischio di danneggiare i tanti anziani e le famiglie fragili che dell’alloggio popolare hanno bisogno e che si vedranno superare in graduatoria da chi risiede in città da poco tempo: una scelta incomprensibile e soprattutto iniqua". La raccolta firme continuerà nel corso delle prossime settimane, nella sede di corso Diaz.