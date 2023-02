Frizioni in Forza Italia, Viroli lascia il Club delle Libertà: "Fa solo polemiche contro il sindaco"

Continuano le frizioni all'interno di Forza Italia, in particolare sull'appoggio alla giunta del sindaco Gian Luca Zattini. Il coordinatore provinciale Forza Italia Seniores Massimo Viroli, in particolare, fa sapere di aver abbandonato il gruppo “Club per la Libertà”, pur rimanendo in Forza Italia.

Dice Viroli: “La politica per me è proposta e collaborazione, mentre dal gruppo ultimamente si sono elevate solo voci e polemiche con l’amministrazione. Fin che sarò in Forza Italia, il mio partito continuerà a sostenere il Sindaco e l’amministrazione che abbiamo votato. Personalmente continuerò a esprimere le mie idee e le mie proposte, come ho già fatto con l’area ex Eridania. Sto lavorando alacremente per sottoporre al Sindaco il progetto del Giardino Botanico Nazionale”.

Ed aggiunge: “Riconosco alla giunta e all’amministrazione di accettare o respingere le mie idee. So per certo che gli elettori di Forza Italia preferiscono essere ben amministrati piuttosto che fare sterili polemiche sulle poltrone. Mi rivolgo agli elettori di Forza Italia per chiedere sostegno e contributo di idee”.