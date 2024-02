Giovani agricoltori, il Senato approva la legge. Morrone (Lega): "Finalmente una risposta alle loro esigenze"

“Una giornata memorabile. E’ stata approvata in via definitiva in Senato la legge, sottoscritta da tutti i parlamentari della Lega, pensata e dedicata ai giovani agricoltori. Si tratta di una risposta seria e pragmatica per contrastare il pericolo di abbandono dell’agricoltura da parte dei giovani per mancanza di redditività e di opportunità". Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, spiegando che "la norma punta infatti a sostenere l’imprenditorialità, l’innovazione e la trasformazione tecnologica con misure concrete. Tra queste, l'istituzione di un fondo per il primo insediamento dei giovani, agevolazioni fiscali, crediti d'imposta per la formazione e l'istituzione di un osservatorio nazionale per l'imprenditoria giovanile in agricoltura". L'esponente del Carroccio rimarca "il voto negativo del Pd, che privilegia il voto strumentale contro il Governo, piuttosto che sostenere i giovani agricoltori. Una posizione, quella del Pd, che non stupisce più di tanto visto che il partito di Elly Schlein si è sempre mostrato asservito alle politiche agricole collegate alla strategia del New green deal dell'Unione Europea, le stesse che hanno portato in piazza e a una protesta generalizzata gli agricoltori europei. Al contrario, la nostra posizione è sempre stata coerente non avendo mai fatto mancare ai nostri agricoltori il nostro totale appoggio, in Italia come a Bruxelles".