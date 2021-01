Il centro-sinistra in Consiglio comunale: "Pietre d'inciampo per ricordare gli ebrei forlivesi deportati"

I gruppi consiliari del centro-sinistra Pd, "Forlì e Co", e Italia Viva hanno presentato un ordine del giorno per la posa delle “pietre d’inciampo” in alcuni luoghi della città

Nel Giorno della Memoria, a vent’anni dalla istituzione di questa ricorrenza, i gruppi consiliari del centro-sinistra Pd, "Forlì e Co", e Italia Viva hanno presentato un ordine del giorno per la posa delle “pietre d’inciampo” in alcuni luoghi della città, chiedendone la trattazione già nella prossima seduta del Consiglio comunale. Le pietre d'inciampo sono mattonelle e iscrizioni inserite nella pavimentazione stradale per ricordare le vittime dell'Olocausto. Il Consiglio comunale lo scorso 26 ottobre con voto unanime aveva conferito la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre.

La stessa senatrice Segre è stata fondatrice nel 2016 ed è attualmente Presidente onoraria del comitato milanese “Pietre di inciampo”: si tratta del progetto, ideato oltre 25 anni fa dall’artista tedesco Gunter Demnig per tenere viva la memoria delle persone deportate nei campi di sterminio nazisti, attraverso l'incorporazione di blocchi quadrati di pietra nel selciato stradale davanti alle ultime abitazioni delle vittime della persecuzione perpetrata dal regime nazista. Un’incisione sulla superficie ne ricorda nome e cognome, data di nascita, data e luogo di deportazione e data di morte, quando conosciuta: in un quarto di secolo, l’iniziativa ha portato all’installazione di oltre 75.000 pietre in più di 2.000 città nel mondo, tra cui numerose in Emilia-Romagna.

Spiega la nota dei gruppi politici: "A Milano, la prima pietra è stata posata, alla presenza del Sindaco, in corso Magenta 55, dove abitava Alberto Segre, padre di Liliana Segre, deportato ad Auschwitz con la figlia e morto il 27 aprile 1944. Va, poi, ricordato, che il progetto delle pietre d’inciampo è inserito nell’apposita mappa dei luoghi dell’arte contemporanea, redatta dalla Direzione Generale Creatività contemporanea del Mibact, secondo cui nella loro forma anti monumentale e diffusa, le pietre d'inciampo entrano nel paesaggio urbano e nell'esperienza della comunità”.

Conclude la nota: "Come richiesto da tempo da alcune associazioni, istituti scolastici e cittadini forlivesi, nell’ordine del giorno si impegnano Sindaco e Giunta comunale ad assumere le iniziative necessarie per la posa anche a Forlì di pietre di inciampo nei luoghi della città in cui fu consumata la persecuzione antiebraica ad opera delle forze nazifasciste: l'ex Albergo Commercio (dove è già presente una lapide); la casa circondariale; l'ex Brefotrofio; l'ex caserma Caterina Sforza; via Seganti (eccidio dell’aeroporto-settembre 1944); Chiesa di San Biagio (dove don Pietro Garbin ha dato rifugio alla famiglia Laufer); Piazza Saffi (nei pressi delle ex attività commerciali delle famiglie Matatia e Saralvo); in prossimità delle abitazioni degli ebrei forlivesi perseguitati".