Il futuro della sanità forlivese nell'agenda di Rinnoviamo: si costituisce gruppo con medici, infermieri e farmacisti

"Indicare alla futura amministrazione comunale come muoversi per promuovere l’aumento e il miglioramento dei servizi sanitari e sociosanitari operanti sul territorio forlivese". Questo l'obiettivo di un incontro della lista civica a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra Graziano Rinaldini, "Rinnoviamo Forlì", che ha visto la costituzione di "un primo gruppo di professionisti interessati ad approfondire aspetti relativi all'assistenza sanitaria e sociosanitaria".

Si è trattato, informano dalla lista, di "un momento di riflessione che, partendo dalle proposte contenute nel programma di lista (l’unico organico e multi-tematico ed elaborato con l’apporto di numerose realtà attive nel forlivese) precisi ed inizi a delineare alcune linee operative. Le indicazioni individuate dal gruppo sono frutto delle criticità vissute o rilevate dai partecipanti all'iniziativa, e sono state predisposte in modo da indicare soluzioni e correttivi capaci di incidere sulle prospettive di sviluppo di migliori pratiche assistenziali".

Fanno parte del gruppo in questione medici ospedalieri e di medicina generale, personale infermieristico (in servizio ed in pensione, con incarichi dirigenziali, oltre che di assistenza), ex dirigenti di servizi territoriali, farmacisti, ex direttori di unità operative ospedaliere complesse. "Gli incontri - fanno sapere dalla lista - si svolgeranno con cadenza settimanale. "Come favorire i processi d’integrazione fra i servizi sanitari e quelli sociali comunali" sarà il prossimo argomento che sarà trattato".

"L'area socio sanitaria non è la sola che, dopo la definizione programmatica di Rinnoviamo, ha avviato gruppi di lavoro a cui stanno aderendo professionisti ed esperti del panorama forlivese - concludono dalla lista -. Anche istruzione, educazione, sport, innovazione, cultura, sostenibilità, centro storico, mobilità e quartieri sono temi oggetto di progettazione aperta a tutti, per una città rinnovata con approccio inclusivo e competente".