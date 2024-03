Il gesto simbolico di Alleanza Verdi e Sinistra: "Dal fango dell'alluvione per creare bombe di semi"

Nel primo giorno di primavera alcuni attivisti di Alleanza Verdi e Sinistra si sono incontrati al Parco Urbano per un gesto altamente simbolico, raccogliendo dei campioni di terra con i quali saranno fabbricate delle "bombe" di semi. "Dal fango si può rinascere uniti e insieme, così come si può uscire dai conflitti in corso se lo si pone come priorità, iniziando con un cessate il fuoco e gestendo le crisi con tutti gli strumenti che la diplomazia deve mettere a disposizione - argomentano Alessandro Ronchi e Marisa Fabbri, rispettivamente di Alleanza Verdi e Sinistra Forlì -. A ideare le bombe di semi fu il botanico e filosofo giapponese Masanobu Fukuoka come forma di protesta contro l'urbanizzazione eccessiva delle città e come monito a dare il giusto spazio alla natura".

"Unendo alla terra e all’argilla semi di piante e fiori, scelti tra quelli più amati dalle api e dagli altri impollinatori, si creano delle palle che una volta seccate si possono lanciare in aiuole o terreni", chiariscono. "Domenica alle 11 ci si ritroverà in via Autoparco lato Parco della Pace con tutti coloro che vogliono dare un segnale di pace e di rinascita, in un'area simbolica e duramente colpita dall'alluvione - proseguono Ronchi e Fabbri -. Semi di lavanda, calendula, rosmarino, tarassaco e altri ancora aiuteranno simbolicamente a ricordare la necessità di un cessate il fuoco immediato per i conflitti in atto. La pace non cade dall’alto, va coltivata e curata ogni giorno, così come è necessario difendere il territorio dalla crisi climatica, con ogni mezzo a nostra disposizione".