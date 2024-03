Il gruppo consiliare di Forza Italia e Club della Libertà ricordano Antonio Nervegna

Nei giorni scorsi si è riunito il gruppo consiliare di Forza Italia del Comune di Forlì insieme al Club della Libertà di Forlì. Oltre agli argomenti discussi in ordine alle prossime consultazioni elettorali amministrative, si è anche ricordato Antonio Nervegna in occasione del suo compleanno che è ricorso domenica 10 marzo. "Il ricordo di Antonio, già dipendente e consigliere comunale del Comune di Forlì, nonché consigliere provinciale, consigliere regionale e responsabile provinciale di Forza Italia nel confronto sviluppatosi tra amici, è valso soprattutto a fissare quale debba essere l'impegno di Forza Italia in occasione delle consultazioni elettorali - affermano Lauro Biondi e Rotilio Biserna -. Al centro dell'iniziativa non possono mancare i punti del programma che per Forza Italia diventano dirimenti per un proficuo impegno elettorale, altresì la definizione delle donne e degli uomini che dovranno, nelle liste e nel successivo impegno pubblico, rappresentare coerentemente quella identità del partito con i relativi aspetti di carattere programmatico e politico. A ciò ci avrebbe richiamato anche l'amico Antonio Nervegna che abbiamo ripreso nel dibattito e che abbiamo voluto ricordare con immutato affetto".